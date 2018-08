TASR

Tenisové juniorky SR si bronz z ME cenia, žiarili najmä vo štvorhrách

Trio Lenka Stará, Viktória Morvayová a Michaela Kadlečková pod vedením kapitána Jána Sabovčíka vybojovalo bronzové medaily, celkovo už po štvrtý raz.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 10. augusta (TASR) - Tenisové juniorky do 18 rokov získali na ME družstiev v španielskom Valladolide už deviaty cenný kov pre Slovensko v histórii. Trio Lenka Stará, Viktória Morvayová a Michaela Kadlečková pod vedením kapitána Jána Sabovčíka vybojovalo bronzové medaily, celkovo už po štvrtý raz.

Ženské družstvo do 18 rokov naposledy získalo na ME medailu v roku 2014, keď v Granville rovnako vybojovalo bronz. Okrem toho má Slovensko z kontinentálneho šampionátu v tejto kategórii tri striebra, dvakrát sa tešilo z titulu. Bronz z Valladolidu bol už celkovo štvrtý.

Cesta do Španielska viedla cez kvalifikáciu v Bulharsku, jej finále hrali Slovensky proti domácim tenistkám. "Bolo to 50 na 50 ale zvládli sme štvorhru a postúpili sme. Vo finálovej fáze v Španielsku sme dostali prvé Rumunky, o našom víťazstve rozhodla tiež štvorhra. Postúpili sme do semifinále, kde na nás čakali Bielorusky, tie boli favoritky a napokon to aj potvrdili. Nasledoval zápas o bronz s Talianskom, opäť sme v ňom triumfovali vďaka štvorhre. Som rád, že dievčatá vydržali, bolo veľké teplo, mali aj drobné zranenia. Za vybojovaný bronz im ďakujem," povedal Sabovčík v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Kvalifikácia v Bulharsku bola veľmi napínavá, záverečná štvorhra priniesla niekoľko zvratov, slovenské tenistky v nej mali až deväť mečbalov. "Bol to svojim spôsobom zážitok, ale samozrejme hlavne veľké nervy," dodala Lenka Stará, jednotka tímu.

K zisku bronzu pomohla aj dobrá atmosféra v tíme, dievčatá poďakovali trénerovi Sabovčíkovi: "Boli sme dobrý tím, s dievčatami sme si rozumeli. Panovala medzi nami skvelá atmosféra, spolu sme vyhrávali. Je skvelé, že sme dosiahli takýto dobrý výsledok. Tréner nám pomohol aj mentálne, za čo mu tiež ďakujeme." V boji o tretiu priečku vyhrali Slovensky nad Talianskom, šampiónom sa stalo Bielorusko. Striebro získalo Rusko.