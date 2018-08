Dobré noviny

Dnes o 13:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Váš kancelársky stôl je špinavší ako záchodová doska, tvrdí nová štúdia, ktorá vás prinúti okamžite si ísť umyť šálku

Viete, čo na vás číha v práci na vašich kancelárskych stoloch?

Ilustračná foto — Foto: Flickr CC/Sigfrid Lundberg

PHOENIX 10. augusta - Pracujete denne za počítačom, ktorý je položený na kancelárskom stole? Tak by ste určite mali vedieť, že práve toto miesto má podľa najnovších zistení štyristokrát viac baktérií ako na prvý pohľad nechutná záchodová doska. V práci vaše zdravie teda ohrozuje aj vlastný špinavý pracovný stôl.

Muži zvíťazili

V tomto prípade to však nie je pozitívne víťazstvo. Podľa výskumníkov z Arizonskej univerzity majú muži na svojich stoloch a vo svojom okolí tri až štyrikrát viac baktérií ako ženy. Ako dôvod by mohol slúžiť fakt, že muži majú väčšie stoly, takže baktériám ponúkajú väčší priestor, no a potom je tu slabšia osobná hygiena.

V porovnaní so ženami majú práve muži na svojich pracovných stoloch ešte viac baktérií. Foto: Pexels

Mikrobiológovia sa na kancelárie pozerajú ako na miesto, ktoré vytvoril človek. Možno aj preto sa domnievame, že mikroflóra zahrňujúca všetky baktérie, vírusy, huby a iné mikróby, je v takomto umelo vytvorenom priestore menej rozmanitá ako napríklad v prírode. Taktiež sa predpokladá, že túto mikroflóru ovplyvňuje aj geografické umiestnenie. Výskumníci napríklad zistili, že mikrobiálna zmes v kanceláriách v San Franciscu a New Yorku je nerozlíšiteľná. Ak však porovnali baktérie v kancelárii v Tucsone, tie sa už pôsobením vyšších teplôt a púštneho prostredia odlišovali.

Najväčší zdroj mikroorganizmov

Tak si to povieme na rovinu, najviac baktérií na kancelárskom stole pochádza práve z nás ľudí. My sme tí, ktorí sú označení za najväčší zdroj mikroorganizmov na stole. Každým úderom, dotykom a kontaktom s klávesnicou alebo čímkoľvek položeným na stole „striasame“ baktérie. Nikoho neprekvapí, že klávesnice na univerzitách, ktoré sú erárne, majú na sebe oveľa širšie spektrum mikroorganizmov, ako tie, ktoré sa používajú v nemocniciach.

Zákerné mobily

Používame ich všetci pravidelne a nosíme ich so sebou všade. Koho teda prekvapí, že taký mobil má na sebe desaťkrát viac baktérií ako väčšina záchodových dosiek? Nikoho. Tento výsledok odhalila štúdia Arizonskej univerzity a mali by sme sa nad ňou zamyslieť.

Váš mobilný telefón pravdepodobne obsahuje až 10-krát viac baktérií ako záchodová doska. Foto: Pexels

Vlastná šálka je istota

Šálka dobrej a silnej kávy vie v práci poriadne pomôcť. Nabudí, dodá energiu a okrem toho chutí. Keď sa však dopije obľúbený čierny nápoj, na stole či v kuchynke zostáva ležať prázdna šálka. Britská vládna agentúra Public Health England vydala nariadenie, ktoré ľuďom prikazuje si poriadne šálky po použití umývať. Chceli tak zabrániť šíreniu a nárastu nových baktérií. Výskum totiž preukázal, že až 90 % šálok a hrnčekov vo firemných kuchynkách pokrýva baktérie a čo je horšie, 20 % z nich má na sebe stopy po výkaloch.

Až 20 % šálok, ktoré kolujú kanceláriou, obsahovalo stopy po výkaloch. Foto: Pexels

Aj keď väčšina z nás v práci používa počítače, občas sme prinútení siahnuť aj po písacích potrebách. Báť sa však nemusíte, ak pero alebo ceruzka zostáva len vo vašich rukách. Ak ste si však do práce vzali zlozvyk a písadlá strkáte do úst alebo, ak svoje pero požičiate niekomu, koho hygiena nie je úplne dostačujúca, problém je na svete. Dávajte si pozor. Nič nie je navrhované tak, aby podporovalo nárast baktérií. Snažte sa preto nepomáhať a neprispievať k ich tvorbe sami.