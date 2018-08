Nikoleta Bugalová

Dnes o 10:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ukryté krásy Prahy, o ktorých vedia len miestni. Tieto miesta vám učarujú a vyhnete sa záplavám turistov

Prahu pozná snáď každý. Alebo žeby nie? Starobylé mesto skrýva tajomné miesta, kam turisti občas len zablúdia. Oplatí sa ich však navštíviť.

Pohľad na starobylú Prahu. — Foto: Wikimedia CC

PRAHA 11. augusta (Dobré noviny) - Praha nie je len „Vaclavák“ či Karlov most. Je to tajomná metropola Čiech, ktorá ponúka neobmedzené množstvo zážitkov. Môže sa pochváliť tajuplnými uličkami, starobylým centrom či pôvabnými zákutiami. My vám prinášame šesť miest, ktoré poznajú väčšinou iba miestni a kam turisti zablúdia skôr náhodou.

1. Národní divadlo Marionet

Toto divadlo je priam ako stvorené pre všetkých milovníkov bábok. Divadelná spoločnosť bola založená v roku 1991, no vo svojich hrách používa iba ručné vyrábané bábky, ktoré pochádzajú z historického obdobia. Takmer každý večer sa tu koná výstava či drobné predstavenie a k dispozícii majú aj bábkové dielne, kde si môžete vytvoriť vlastnú bábku. Ak divadlo navštívite, určite si nezabudnite pozrieť vynovenú verziu Donna Giovaniho.

Divadlo sa nachádza na ulici Žátecká v Starom meste.

2. Pamätník obetiam komunizmu

Autorom pomníku je sochár Olbram Zoubek. Tento monument sa nachádza medzi hvezdárňou na vrchole Petřína a Víťaznou ulicou v údolí. Pomník tvorí masívne zužujúce sa schodisko, v ktorého vrchnej časti kráča sedem postáv. Prvá postava je celá, no ďalšie sú postupne viac a viac zmrzačené, ale stále stoja, čo má ľuďom pripomínať ich statočnosť a nezlomnosť.

3. Divoká Šárka

Prírodná rezervácia sa nachádza na skalnatých úbočiach Šáreckého potoka. V parku nájdete roklinu, množstvo turistických a cyklických chodníčkov, verejný bazén či vodnú nádrž, ktorá umožňuje kúpanie. Okrem turistov tu nájdete aj miestnych, ktorí sem chodia radi relaxovať. Romantické skalnaté údolie sa spája s legendou o Šárce a Ctiradovi, ktorú si tu môžete prečítať.

4. Kočičí kavárna

Táto kaviareň sa nachádza priamo na Smíchove. Vznikla ako príjemné a relaxačné prostredie pre milovníkov zvierat a kávy. Okrem nápojov ponúka aj vegetariánske pochúťky. Príďte spolu so svojimi maznáčikmi a cíťte sa tu ako doma.

5. Sapa

Za chuťou Ázie nemusíte cestovať ďaleko. Postačí vám aj Sapa, ktorá je centrom obchodu a služieb, ale i centrom vzdelávania a kultúry. Známa je tým, že ponúka obrovský výber vietnamských pochúťok, no okrem jedla tu nájdete pokojne aj kvetináče či oblečenie. Jednoducho všetko. Ľudia sem chodia s radosťou, pretože s Vietnamcami môžu ceny zjednávať.

6. Valdštejnská záhrada

Malebné barokové záhrady sú pred okom bežného turistu často ukryté. Oplatí sa sem však prísť, pretože vyzerajú ako zo 17. storočia a vďaka nim sa budete cítiť, akoby ste sa vrátili v čase. V priestoroch Valdštejnskej záhrady môžete stretnúť aj prekrásnych pávov a pokochať sa pohľadom na jedinečné mramorové fontány.

Ak teda nabudúce pôjdete do starobylej Prahy, navštívte okrem legendárneho Karlovho mosta aj niektoré z týchto tajomných miest.