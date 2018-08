Dominika Dobrocká

Prekrásne veľryby zobudili celý kanadský rezort. Na toto divadlo turisti nikdy nezabudnú

Veľkolepé predstavenie obrovských veľrýb ohúrilo návštevníkov kanadského strediska.

— Foto: Repro foto YouTube

PORT HARDY 10. augusta - Návštevníkom strediska The Great Bear Lodge pripravila skupinka veľrýb zážitok na celý život. Divadlo, ktoré obrovské cicavce predviedli, nadchlo do nohy každého zúčastneného. Toto miesto má čaro samo o sebe. Ľudia sa tu jednoducho cítia ako v raji. Veľryby však tomuto miestu dodali ešte väčšie kúzlo. Takáto situácia sa nedá naplánovať, keďže ide o živé tvory žijúce vo voľnej prírode. Preto, keď sa dovolenkári ubytovaní v tamojších chatkách dozvedeli, čo sa vo vode deje, okamžite vyšli von na mólo a so zatajeným dychom sledovali.

Zábery poukazujú na tešiacich sa a šťastím nabitých divákov, okrem toho sa kamera zameriava na hladinu oceána plnú bubliniek. Práve tie boli predzvesťou niečoho úžasného a nezabudnuteľného. Všetci prítomní sa tešili potichu a dúfali, že si to veľryby nerozmyslia a neodplávajú. Radosť diváci nedokázali ukryť a nevadilo im ani to, že ich obrovské cicavce vytiahli z postele skoro ráno. „Úžasné ráno, na raňajky prišli vráskavce. Nikdy sme ich nevideli tak blízko pri chatkách. Je úžasné, že sme ich videli. Takmer takú radosť, akú mali veľryby, mal aj náš sprievodca Marlosha, ktorý bol nadšený. Hosťom nevadilo, že sa museli zobudiť,“ vyjadrili svoje nadšenie návštevníci. Aj napriek nádhere, ktorá návštevníkov strediska The Great Bear Lodge obklopovala, veľryby ju svojím vystúpením potlačili do úzadia, a tak trošku spravili nudnou. Niet sa však čo čudovať.