TASR

Dnes o 08:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

V americkom akčnom filme MEG: Hrozba z hlbín hrá Jason Statham kapitána Taylora, ktorý pred pár rokmi musel opustiť na dne Mariánskej priekopy svoju posádku, keď na podmorskú stanicu niečo zaútočilo.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 10. augusta (TASR) - V aktuálnom týždni spestrili augustový program slovenských kín tri distribučné novinky. Diváci sa v kinách môžu schladiť pri akčnom žraločom filme, komédii i sci-fi thrilleri.

V americkom akčnom filme MEG: Hrozba z hlbín hrá Jason Statham kapitána Taylora, ktorý pred pár rokmi musel opustiť na dne Mariánskej priekopy svoju posádku, keď na podmorskú stanicu niečo zaútočilo. Teraz je to "niečo" späť. Hlbokomorská ponorka, ktorá je súčasťou medzinárodného podmorského výskumného programu, bola napadnutá obrovským tvorom a vyzerá to tak, že ide o prehistorického, takmer 30-metrového žraloka známeho ako Megalodon. Taylor dostane možnosť sa mu opäť postaviť. Má ale vôbec šancu proti najväčšiemu predátorovi všetkých čias? Film nakrútil na motívy knihy Stevea Altena Meg: A Novel of Deep Terror (1997) režisér Jon Turteltaub.

Od štvrtka 9. augusta je v kinách aj film s názvom Pozoruhodná cesta fakíra, ktorý uviazol v skrini. Francúzsko-americká komédia v réžii Kena Scotta vznikla rovnako podľa knižnej predlohy, napísal ju Romain Puértolas. Aja je talentovaný, ale chudobný kúzelník a fakír z malej indickej dediny. Namiesto zvláštnych schopností disponuje vybrúsenými trikmi, zručnosťou a talentom. Jeho chorá matka ho vyšle na tajomnú misiu - má v Paríži navštíviť Eiffelovu vežu. Konflikt s excentrickým taxikárom Aju zanechá neďaleko od Paríža, v známom obchode Ikea. Tam sa zoznámi s najkrajšou ženou, akú kedy videl, s okúzľujúcou Máriou. Ale jeho nádej na lásku je zmarená, keď v Ikea náhodou uviazne vo vnútri skrine, ktorá je i s ním zabalená a odoslaná naprieč Európou. Týmto sa však jeho dobrodružstvo neskončí. Naopak, tak začne Ajova nedobrovoľná, ale o to bláznivejšia cesta štyrmi miestami Európy. Dokáže Ajova chytrosť a kúzelnícky kufrík pomôcť k návratu do Paríža, aby znovu našiel svoju Máriu a vyriešil tajomstvo matkinho želania?

Treťou novinkou v kinodistribúcii je americký sci-fi thriller Tmavá myseľ v réžii pôvodom kórejskej režisérky Jennifer Yuh Nelson. Potom, čo v Amerike neznámy vírus zabije 98% všetkých detí, sa u tých, ktoré prežili objavia nebezpečné superschopnosti, kvôli ktorým sú vyhlásené za nepriateľov štátu a umiestnené do internačných táborov. Hlavná hrdinka Ruby (Amandla Stenberg) z takéhoto tábora uteká a pridáva sa ku skupine tínedžerov, ktorí rovnako ako ona utekajú pred tyranskou vládou. Nadprirodzené sily preživších detí sú označené farbami: zelení sú výnimočne inteligentní, modrí ovládajú telekinézu, žltí majú kontrolu nad elektrinou, oranžoví vedia čítať myšlienky a ovládať pamäť a ti najnebezpečnejší, červení, ovládajú oheň. Ruby by mala byť zaradená medzi oranžových, ale v tábore sa jej podarí svoju skutočnú silu utajiť a vydáva sa za pomerne neškodnú zelenú. Pomery v tábore sú brutálne, niektoré deti postupne miznú a Ruby, ktorá má práve šestnásť, sa rozhodne pre útek. Na ceste za slobodu sa pridáva k ďalšej skupine utečencov, na čele s charizmatickým Liamom (Harris Dickinson), ktorý sa snaží z utečencov vytvoriť náhradnú veľkú rodinu a nájsť pre nich spoločnú budúcnosť. Ale Ruby sa bojí po všetkých svojich sklamaniach niekomu dôverovať. Tým viac, že aj v komunite utečencov sa nájdu takí, ktorí sa nezastavia pred ničím.