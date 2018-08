TASR

Dnes o 08:11 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Trenčín už zažil náskok 4:0, El Mahdioui očakáva veľmi dobrý Feyenoord

Trenčania sa už v sezóne 2014/2015 v Srbsku strachovali o postup, v odvete prehrali 0:3. Zopakovaniu scenára sa pokúsia vyhnúť na budúci týždeň v Holandsku.

Na snímke vľavo Joey Sleegers a vpravo Antonio Mance (obaja AS Trenčín) oslavujú štvrtý gól v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA vo futbale AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam v Žiline 9. augusta 2018. — Foto: TASR

Trenčín 10. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín budú v odvete 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 na pôde Feyenoordu Rotterdam hájiť štvorgólový náskok. Klub už má skúsenosť s takouto situáciou v kvalifikácii druhej najprestížnejšej európskej súťaže, keď v sezóne 2014/2015 v úvodnom stretnutí druhého predkola zdolal doma rovnako 4:0 Vojvodinu Novi Sad.

Trenčania sa však v Srbsku strachovali o postup, v odvete prehrali 0:3. Zopakovaniu scenára sa pokúsia vyhnúť na budúci týždeň v Holandsku, kde pôjde Feynoordu o odčinenie štvrtkovej blamáže zo Žiliny. "Zažil som s Vojvodinou, že sme v 68. minúte prehrávali 0:3, boli sme doplašení a nevedeli sme, čo sa deje. V Rotterdame na nás čaká ešte búrlivejšie prostredie ako v Novom Sade. Celtic Glasgow tiež prehral 0:5 a Petržalka sa trápila v odvete. Percentuálne šance sú na našej strane, ale stále musíme byť obozretní. Rozoberieme si chyby aj pozitíva z prvého zápasu a použijeme to do odvety," povedal brankár Igor Šemrinec, ktorý sledoval duel s Vojvodinou z lavičky náhradníkov.

Šemrinec je v súčasnosti brankárska jednotka Trenčína a v druhom polčase viacerými dôležitým zákrokmi ustrážil cenné čisté konto: "Veľmi ma teší, že sme s takýmto súperom nedostali gól. Do odvety je to výborné, nerád to hovorím, ale je podstatné neinkasovať v prvom zápase. Nad Feyenoordom sa nevíťazí 4:0 každý deň. Nech si oni rozoberú, či nás podcenili, alebo nie, ja im nevidím do hlavy. My sme sa pripravovali svedomito."

AS sa pod trénerským vedením Ricarda Moniza prezentuje atraktívnym ofenzívnym futbalom, ktorý priniesol v uplynulých vystúpeniach bohatú gólovú odmenu. Zverenci holandského kouča si v dueloch s Górnikom Zabrze (4:1), Sereďou (5:1) a Rotterdamom (4:0) dovedna pripísali skóre 13:2. "Mali sme ich dobre rozobratých, je to holandská škola. My sa snažíme hrať podobne, trpeli sme na to v našej lige, ale teraz sme z toho ťažili. Feyenoord mal vzadu veľké medzery, lebo chcel hrať futbal. Bývame dominantní s loptou, opäť sme sa o to snažili, ale Feyenoord bol v tomto ohľade lepší. Odohrali sme ťažký zápas, no využili sme ich diery vzadu. V druhom polčase som mal viac roboty, aj súper zistil, že s tým treba niečo začať robiť," dodal Šemrinec.

Na čistom konte sa podieľal aj obranca Martin Šulek, ktorý označil žilinské stretnutia za najkrajšie v kariére: "Pre nás bolo lepšie, že sme boli outsider. Tlak ležal na Feyenoorde, myslím si, že v zápase to podľa toho aj vyzeralo. Pred súbojom sme si povedali, aby sme udržali vzadu nulu. Je to ešte krajšie, ako sme očakávali na začiatku. V odvete je všetko na Feyenoorde, oni musia streliť štyri góly."

Vďaka holandským reáliám trenčianskeho klubu bolo meranie síl s pätnásťnásobným šampiónom Eredivisie výnimočné pre viacerých hráčov vrátane amsterdamského rodáka Achrafa El Mahdiouiho. "Veľa sme o tom hovorili. Dúfali sme, že budeme hrať proti Feyenoordu, pozerali sme žreb a dočkali sme sa. Je to špeciálne, víťazstvo 4:0 je fantastické. Môžeme byť na seba veľmi hrdí," povedal kapitán AS, ktorý predpokladá zlepšený výkon favorita spred dvojzápasu. V zostave Feyenoordu na Slovensku absentovali Nicolai Jörgensen, Tonny Vilhena či Robin van Persie: "Ak chceme postúpiť do nasledujúceho kola, musíme bojovať a hrať ako vo štvrtok. Očakávame veľmi dobrý Feyenoord, v prvom zápase im chýbalo niekoľko hráčov. Musíme sa nachystať, ešte nie je hotovo. V nedeľu máme stretnutie so Žilinou, potom príde odveta."

Hosťujúci tréner Giovanni van Bronckhorst, ktorý v dejisku prvého duelu nenaordinoval svojím futbalistom tréning a neabsolvoval ani tradičnú predzápasovú tlačovú konferenciu, netajil rozčarovanie: "Nehrali sme, ako sme chceli, a ako dokážeme. Trenčín hral veľmi dobre, agresívne. Prehrávať po prvom polčase 0:3 je nemysliteľné. V druhom polčase sme chceli streliť gól na súperovom ihrisku, trikrát alebo štyrikrát sme boli blízko. Takto sa však nehrá v európskych súťažiach, od zverencov budem žiadať odpovede. Trenčín si zaslúžil zvíťaziť. Pripravíme sa na holandskú ligu a na budúcotýždňovú odvetu."

Zápas na vyše 50-tisícovom rotterdamskom štadióne De Kuip je na programe vo štvrtok 16. augusta o 20.30 h. Postupujúci sa v play off o skupinovú fázu stretne s víťazom z dua Sturm Graz - AEK Larnaka. Cyperské mužstvo zvíťazilo na úvod v Rakúsku 2:0. Trenčín predtým nastúpi vo štvrtom kole Fortuna ligy opäť v Žiline proti domácemu MŠK (nedeľa, 17.30). Na Feyenoord čaká v otváracom kole najvyššej holandskej súťaže vystúpenie na trávniku De Graafschapu (nedeľa, 14.30).