TASR

Dnes o 08:11 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovan zvíťazil nad Rapidom Viedeň, Greif zlikvidoval penaltu

Hostí dostal do vedenia v 12. minúte Stefan Schwab, ale kapitán belasých Vasil Božikov v 29. minúte vyrovnal.

Na snímke vľavo hráč Slovana Aleksandar Čavrič a Mateo Barač (Rapid Viedeň) v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - Rapid Viedeň dňa 9. augusta 2018 v Bratislave. — Foto: TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtok v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 na Pasienkoch nad Rapidom Viedeň 2:1. O triumfe "belasých" rozhodol gól kapitána Vasila Božikova a vlastný zásah Matea Barača. Odveta je na programe o týždeň vo Viedni.

Hostí dostal do vedenia v 12. minúte Stefan Schwab, ale kapitán "belasých" Vasil Božikov v 29. minúte vyrovnal. V druhom polčase si dal vlastný gól stopér hostí Mateo Barač a domáci brankár Dominik Greif zlikvidoval penaltu pred návštevou 9563 divákov. Úspešnejší z konfrontácie Slovan - Rapid nastúpi v play off o skupinovú fázu proti postupujúcemu z dvojice Hajduk Split (Chorv.) - FCSB (Rum.).

1. zápas 3. predkola EL 2018/2019: Slovan Bratislava - Rapid Viedeň 2:1 (1:1) Góly: 29. Božikov, 49. Barač (vlastný) - 12. Schwab, ŽK: Moha, Nono, Saláta, Hološko (na striedačke) - Murg, Potzmann, Bolingoli. Rozhodovali: Raczkowski - Obukowicz, Siejka (všetci Poľ.), 9563 divákov. Slovan Bratislava: Greif - Apau, Saláta, Bajrič, Božikov - Nono (86. Rabiu) - Dražič (90. Laczkó), Holman (46. Savičevič), Moha – Čavrič, Šporar Rapid Viedeň: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barač, Bolingoli - Ljubicic, Schwab - Murg (77. Guillemenot), Knasmüllner (68. Ivan), Berisha - Alar

Na po dlhej dobe pekne zaplnených Pasienkoch sa hral od úvodných sekúnd pomerne dobrý európsky futbal. Rapid nemal žiadny rešpekt a začal veľmi aktívne, už v tretej minúte vystrelil nebezpečne útočník Alar, ale Greif vyrazil na roh. Ten istý hráč ešte nebezpečnejšie vypálil v 7. minúte, ale tesne minul.

Domáci boli zatiahnutí a Rapid išiel zaslúžene do vedenia v 12. minúte, keď sa po rohu dostala lopta k nepokrytému Schwabovi a ten už Greifa prekonal. Hostia mali lepšiu ponukovú činnosť, ich obrana pracovala spoľahlivo. V 27. minúte predviedol Murg krásnu akciu, všimol si, že Greif je vysoko a z dobrých 45 metrov ho preloboval, našťastie pre Slovan ale lopta trafila len brvno.

Už o dve minúty však bolo vyrovnané, keď po rohu Holmana kapitán Božikov preskočil súperových hráčov a "koníčkom" hlavou nezadržateľne skóroval. V prvom polčase sa mnoho šancí nezrodilo, Rapid mal opticky viac z hry, domáci sa nevedeli cez súpera pretlačiť do nebezpečných akcií.

V 48. minúte sa po chybe v domácej šestnástke dostal do dobrej palebnej pozície Berisha, jeho bombu ale Greif výborným zákrokom vyrazil na roh. Vzápätí domáci rýchlo zaútočili, Čavrič nacentroval z pravej strany a hosťujúci stopér Barač si loptu nešťastne zrazil do vlastnej brány. Rapid, hnaný dopredu do posledného miestečka zaplneným sektorom fanúšikov hostí, sa pustil do snahy vyrovnať.

Galéria

Galéria

Domácim sa otváral priestor na brejky. Gól ale mohli dať v 55. minúte po rohu, keď sa lopta dostala až k Šporarovi, ten ale tesne minul pravú tyč. Slovan si dobre strážil náskok a vedel aj zahroziť, ako napríklad v 74. minúte po akcii agilného Mohu, ktorý prihral na päťku Čavričovi, ten ale minul.

Viedenčanov mohla postaviť na nohy prísna penalta v 81. minúte, ktorú poľský rozhodca Raczkowski nariadil po zákroku Savičeviča na Alara. Sám faulovaný ju ale nepremenil, keď ju skvele zlikvidoval Greif a do siete neprenikla ani následná dorážka hráčov hostí. V závere si domáci náskok ustrážili a do odvety do Viedne pôjdu v lepšej pozícii.

hlasy po zápase (zdroj: TASR):

Martin Ševela, tréner Slovana: "Dosiahli sme víťazstvo, po ktorom sme túžili. Prvý polčas nebol podľa našich predstáv. Mali sme na začiatku zo súpera rešpekt. Ale hráči Rapidu boli silní na lopte. Dostali sme gól zo štandardky, ale naša reakcia bola výborná a vyrovnali sme po krásnom góle kapitána Božikova. V druhom polčase sme si vytvorili tlak a viaceré šance. Súper si dal vlastný gól. Penalta bola kontroverzná z môjho pohľadu, Domino ju ale chytil famózne. Do Viedne sa pôjdeme pobiť o postup. Milo ma prekvapili diváci, išla z nich obrovská energia, bola to lavína pozitívnej energie a aj oni nás dotlačili k víťazstvu. Hráči ukázali mentálnu silu."

Goran Djuricin, tréner Rapidu: "Gratulujem Slovanu k víťazstvu. My sme si v prvom polčase vypracovali dosť šancí, ale premenili sme len jednu. Boli sme prvých 25 minút lepší, potom sa hra obrátila a Slovan bol v tlaku. Mali sme smolu, keď sme nastrelili brvno. Druhý polčas bol Slovan o kúsok pred nami, vypracoval si dve či tri čisté šance. Výsledok je teda v poriadku, prehru akceptujeme. Pred nami je ale odveta. Šance na postup sú 50:50. Je to otvorené."

Kornel Saláta, obranca Slovana: "Našim cieľom bolo nedostať gól, bohužiaľ inkasovali sme už na začiatku. Rapid hral celkom dobre, vedeli sme, že budú silní na lopte. Šance pred odvetou sú stále vyrovnané, je to otvorené."

Moha, stredopoliar Slovana: "Mrzí inkasovaný gól, pripísal by som ho nekoncentrovanosti. Bol to ťažký zápas proti silnému súperovi. Ešte nič nie je rozhodnuté, je to stále vyrovnané a postúpiť môžu obaja."