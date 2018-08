Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Braňo pomáha ľuďom po celom svete: Aj najchudobnejší Keňania ovládajú dva až tri jazyky

Absolútna väčšina obyvateľov Kene, aj tí najchudobnejší a najmenej vzdelaní ľudia, hovoria prinajmenšom dvoma alebo veľmi často až troma jazykmi.

BRATISLAVA 9. augusta - Pre Branislava Tichého je pomoc druhým neodmysliteľnou súčasťou života. Pomáha ľuďom v núdzi nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých krajinách sveta. Pôsobí ako šéf organizácie Človek v ohrození. Tá je známa najmä v Českej republike, no podarilo sa jej etablovať už aj na Slovensku. „Na začiatku stál náš zakladateľ a novinár Andrej Bán, ktorý tú organizáciu rozbehol. V roku 2016 sme sa oficiálne spojili s českým Člověkem v tísni, vytvorili sme silné partnerstvo,“ uviedol v relácii KRIŽOVATKYs Mariánom Balázsom Branislav Tichý a zároveň zdôraznil, že tento postup obom organizáciám umožnil znížiť náklady na prevádzku a teda viac peňazí môže putovať ľuďom, ktorí to potrebujú.

Podľa Tichého pôsobí slovenská vetva Človeka v ohrození buď krátkodobo, keď intervenuje napríklad pri živelných pohromách a takto pomáhala už v pätnástich krajinách vrátane Slovenska, alebo dlhodobo v krajinách, kde je potrebná systematická pomoc z dôvodu napríklad vojnových konfliktov. Dlhodobo Človek v ohrození pôsobí v krajinách ako Keňa, Južný Sudán, Afganistan a v ďalších. „Krajiny si vyberáme podľa toho, aké sú na mieste potreby a aké tam máme kontakty,“ objasňuje Tichý a dodáva, že napriek medzinárodnému pôsobeniu jeho organizácie rozhodne nejde o veľkú inštitúciu. „Sme jedna z najväčších neziskových organizácií na Slovensku, ale v celosvetovom merítku sme naozaj maličká organizácia. To znamená, že si vyberáme miesta, kde s našimi možnosťami máme šancu urobiť nejaký rozdiel,“ uviedol Tichý a doplnil, že pre Človeka v ohrození pracujú najmä miestni ľudia a slovenská časť im poskytuje iba podporu.

Ako ďalej pre Dobré noviny prezradil Branislav Tichý, Človek v ohrození sa venuje najmä témam potravinovej bezpečnosti, vzdelávania a podpory občianskej spoločnosti.

Aj najchudobnejší Keňania hovoria dvomi až tromi jazykmi

Branislav sa podľa vlastných slov cíti ako doma nielen na Slovensku, ale aj v Keni, kde počas svojej práce rok žil. Zaujímavosťou podľa neho je, že tamojší ľudia hovoria mnohými jazykmi. „V Keni je viac ako štyridsať kmeňov a každý z nich má vlastný jazyk. Okrem toho je úradným jazykom v Keni svahilčina a angličtina. To znamená, že absolútna väčšina obyvateľov Kene, aj tí najchudobnejší a najmenej vzdelaní ľudia, hovoria prinajmenšom dvoma alebo veľmi často až troma jazykmi - svojim vlastným kmeňovým jazykom, svahilsky a anglicky,“ objasnil pre Dobré noviny Tichý.

V čom sú tamojší ľudia iní? Iba v tom, že sa narodili inde

Podľa Branislava táto práca zmenil jeho náhľad na život. „Špeciálne odkedy mám deti, premýšľam nad tým, v akom prostredí žijem a akí šťastní sme, že sa nachádzame v krajine, kde sme posledných 70 rokov nezažili vojnu. Že pre nás aj predstava ozbrojeného konfliktu na Ukrajine alebo na Balkáne je pomerne vzdialená. Že žijeme v regióne, kde máme dostatok jedla a pitnej vody... Považujeme za úplne bežné, že keď otočíme kohútikom, potečie voda, a že keď stlačíme vypínač, zasvieti svetlo... Myslím si, že si to vážim omnoho viac práve vďaka tomu, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí to šťastie nemajú. A jediný rozdiel oproti mne je v tom, že oni sa narodili niekde inde, to nie je moje vlastné pričinenie, že žijem v takýchto podmienkach,“ hovorí Branislav.

Viac zaujímavostí o tom, ako vyzerá život v krajinách ako Kuba, Keňa či Južný Sudán, sa dozviete z priloženého video rozhovoru.