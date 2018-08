TASR

Slovenky v Moskve postúpili do 1. kola play off v plážovom volejbale

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Moskva 9. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako dvadsiate druhé vo štvrtok prenikli zo základnej F-skupiny do piatkového 1. kola play off na turnaji kategórie Four stars v Moskve (8. - 12. augusta) v rámci tohtoročnej World Tour.

Slovenky najskôr predpoludním v 1. kole F-skupiny výborným výkonom zvíťazili 2:1 (-16, 18, 13) nad nemeckými jedenástkami podujatia Victoriou Bieneckovou a Isabel Schneiderovou, ktorým vo svetovom rebríčku patrí 9. miesto.

Popoludní Dubovcová a Štrbová v súboji o celkový triumf v skupine a priamy postup do osemfinále nestačili na austrálske šestky turnaja aj svetového renkingu Taliquu Clancyovú a Mariafe Artachovú Del Solarovú, podľahli im 1:2 (16, -12, -6).

Dubovcová a Štrbová v rámci World Tour vlani v júni v holandskom Haagu v 1. kole play-off zdolali Artachovú Del Solarovú ešte po boku Jessyky Ngauamovej (2:0), vedno so skúsenou Clancyovou však tvoria pár najužšej svetovej špičky.

Úradujúce slovenské šampiónky budú v 1. kole play-off bojovať o postup do osemfinále, ktoré je rovnako na programe v piatok. Mená súperiek aj čas začiatku stretnutia sa dozvedia až v piatok po skončení bojov v základných skupinách.