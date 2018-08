TASR

Dnes o 19:20 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Malkin s Kovaľčukom vyzvali Dziubu, aby si išiel zahrať hokej

Malkin s Kovaľčukom patrili medzi celebritných divákov ruských futbalistov počas svetového šampionátu, ktorý sa konal od 14. júna do 15. júla.

Na snímke (v strede) ruský futbalista Arťom Dziuba. — Foto: TASR/AP

Moskva 9. augusta (TASR) - Ruskí hokejisti Iľja Kovaľčuk a Jevgenij Malkin vyzvali svojho krajana Arťoma Dziubu, aby si obul korčule. Reprezentant Ruska vo futbale by tak mohol urobiť 22. augusta na dobročinnej akcii v Soči.

Zúčastní sa na nej množstvo hviezd, Kovaľčuk s Malkinom by na nej radi videli aj Dziubu: "Poď s nami do toho. Aspoň uvidíš, aké je to ťažké," uviedol Malkin vo videu na svojom Instagrame.

Malkin s Kovaľčukom patrili medzi celebritných divákov ruských futbalistov počas svetového šampionátu, ktorý sa konal od 14. júna do 15. júla. Spolu s nimi sa v hľadisku ukázali aj ďalšie hokejové hviezdy Alexander Ovečkin a Alexander Radulov.