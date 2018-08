TASR

Dnes o 18:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní PRIESKUM: Na toto využívajú Bratislavčania MHD najčastejšie

Prieskum priniesol dáta, ako často ľudia cestujú MHD v Bratislave, na aké účely využívajú toto cestovanie, ako sú spokojní a aké problémy vnímajú pri cestovaní či aké služby využívajú.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 9. augusta (TASR) – Verejnú dopravu v Bratislave využije až 72 percent ľudí raz týždenne, pričom 41 percent cestujúcich ju využíva denne. Najčastejšie cestujú MHD ľudia do práce (56 percent), za nákupmi (39 percent), k lekárom a na úrady (36 percent) a na stretnutia s rodinou a známymi (33 percent). Ukázal to prieskum agentúry Focus, ktorý realizovala v druhej polovici mája na vzorke 1016 respondentov. Vo štvrtok ho predstavila spolu s vedením Dopravného podniku Bratislava (DPB).

Prieskum priniesol dáta, ako často ľudia cestujú MHD v Bratislave, na aké účely využívajú toto cestovanie, ako sú spokojní a aké problémy vnímajú pri cestovaní či aké služby využívajú. "Prvým zistením je, že desať percent obyvateľov Bratislavy nevyužíva cestovanie MHD. Na druhej strane viac ako 60 percent ho využíva niekoľkokrát týždenne. Pokiaľ ide o spokojnosť, je takmer dvojtretinová (64 percent) a vyznieva veľmi pozitívne, keďže ide o verejnú službu. Na druhej strane treba stále vidieť približne tú zhruba tretinu cestujúcich (35 percent), ktorí vyjadrili celkovú nespokojnosť," povedal riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

Najčastejším dôvodom, prečo ľudia nechcú častejšie využívať MHD, je uprednostňovanie cestovania vlastným autom. Tretina opýtaných (33 percent) uvádza, že ich povolanie si vyžaduje pružnosť, preto sa potrebujú presúvať autom. Ako ďalšie dôvody nevyužívania MHD uviedli respondenti využívanie firemného auta, vozenie malých detí do školy či škôlky, flexibilnosť či vyšší komfort. Štvrtine respondentov prekáža nedostatočná sieť zastávok alebo nevyhovujúci grafikon. Prieskum ukázal, že cena cestovného lístka nie je najdôležitejším dôvodom odmietania cestovania MHD. "Tie problémy, ktoré by sa mali prioritne riešiť na strane DPB, súvisia predovšetkým s komfortom cestovania, kultúrou cestovania či s meškaním spojov v dopravných špičkách," spresnil Slosiarik.

K častejšiemu využívaniu MHD by motivovalo 20 percent opýtaných zrýchlené cestovanie a ďalších 20 percent vyššia frekvencia spojov. Z ľudí, ktorí MHD nevyužívajú vôbec, 36 percent tvrdí, že by ich k začatiu cestovania verejnou dopravou nemotivovalo vôbec nič. Zhruba polovica opýtaných (51 percent) vyjadrila názor, že sa služby verejnej dopravy postupne zlepšujú. Podľa 35 percent respondentov sa však nemení v tomto smere nič a 12 percent opýtaných, naopak, vníma zhoršenie situácie.

"Výsledky prieskumu ma potešili dvoma faktami. Tým, že väčšina ľudí je s MHD v Bratislave spokojná a že verejnosť vidí snahu DPB zlepšovať verejnú dopravu. Teší ma, že podstatným užívateľom MHD v Bratislave je veková skupina od 18 do 29 rokov, čo dáva veľmi dobrú možnosť do budúcnosti a signalizuje zmenu správania sa zákazníkov," skonštatoval generálny riaditeľ DPB Milan Urban. Vďaka prieskumu vidí zároveň veľa podnetov na to, aby DPB dosiahol väčšiu mieru spokojnosti u cestujúcich.