TASR

Dnes o 13:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Horkýže Slíže oslávia 26. narodeniny Slížovicou

Na festivale si okrem usporiadateľov zahrajú aj kapely Pipes and Pints, The Paranoid, Zoči Voči, Chiki liki tu-a, Slobodná Európa, Polemic, Alone, Lapášanka a Doctor P.P.

Na snímke koncert slovenskej skupiny Horkýže Slíže. — Foto: TASR/Roman Hanc

Nitra 9. augusta (TASR) – Skupina Horkýže Slíže oslávi 26. narodeniny vlastným hudobným festivalom Slížovica. Uskutoční sa 28. augusta na autocvičisku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Festival sa koná od roku 2012, tento ročník považujú členovia skupiny za prelomový. "Prvýkrát si ho robíme úplne podľa seba. Zmenili sme rozmiestnenie areálu, čo sa týka gastra či oddychovej zóny. Opäť sa vraciame k druhému, malému stage-u pre Lapášanku, na ktorom budú počas podujatia súťaže," povedal Marek Viršík z Horkýže Slíže.

Na festivale si okrem usporiadateľov zahrajú aj kapely Pipes and Pints, The Paranoid, Zoči Voči, Chiki liki tu-a, Slobodná Európa, Polemic, Alone, Lapášanka a Doctor P.P. "Pozvali sme kapely, ktoré si vyberáme podľa dvoch kritérií. Musia sa nám páčiť a musia mať s nami niečo spoločné po hudobnej či ľudskej stránke. Stálicou na festivale je Lapášanka, ktorá tu má nenahraditeľné miesto. Tento rok sme si pripravili veľké hudobné prekvapenie," povedal Kuko Peter Hrivňák. Novinkou bude šou Marcela Ihnačáka, ktorému bude s varením špeciálneho festivalového jedla pomáhať Doktor Juraj Štefánik.