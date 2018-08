Len 16-ročné dievča porazilo veľké korporácie. Jedným listom ich presvedčilo, aby prestali používať slamky

Kristína Jurzová

Ešte nie je ani len plnoletá, no už teraz dokázala toho viac ako mnohí dospelí. Inšpiratívny príbeh mladej skautky vám ukáže, že keď sa chce, všetko sa dá. Aj bojovať s veľkými korporáciami kvôli plastom.

Americká skautka Shelby O'Neil, bojujúca proti plastovým slamkám.

SAN FRANCISCO 9. augusta (Dobré noviny) - Aj jeden človek môže zmeniť svet. Stačí mať iba odvahu a nebáť sa ozvať. Povedala si to aj mladučká americká skautka, ktorá rozposlala niekoľkým obrovským spoločnostiam list s veľkou požiadavkou. Výsledkom je zmenšenie počtu miliónov plastových slamiek alebo ich nepoužívanie.

Na jeseň minulého roka dostal generálny riaditeľ spoločnosti Dignity Health v San Franciscu e-mail. Poslala ho 16-ročná skautka Shelby O'Neil. So všetkým rešpektom mu napísala, že reklama tejto spoločnosti mala očividnú chybu: Zobrazovala totiž jednorazovú plastovú slamku, ktorou sa dá sfúknuť narodeninová sviečka.

„Vedeli ste, že slamky sú jedným z najväčších znečisťovateľov oceánov?“ napísala generálnemu riaditeľovi. „Vedci predpokladajú, že do roku 2050 bude v oceánoch viac plastu ako rýb, ak nezačneme robiť drastické zmeny s naším znečisťovaním plastami. Vyzývam vás, aby ste prestali používať túto konkrétnu reklamu.“

Malé plasty sa recyklovať nedajú

Shelby má dnes 17 rokov a žije v meste San Juan Bautista v americkom štáte Kalifornia. Jej mestečko sa nachádza iba 22 kilometrov od pláže a mladá skautka tam zvykne tráviť veľa času. Tu sa zoznámila aj s nebezpečným vplyvom plastov na oceány, čo ju podnietilo zapojiť sa do významného skautského projektu Girl Scout Gold Award, ktorý proti nim bojuje.

Výrobky, ako sú plastové slamky, miešadlá a viečka na poháre, sú príliš malé na to, aby sa dali recyklovať, uviedla. „Bohužiaľ, rozpadajú sa na malé mikroplasty, ktoré môžu konzumovať zvieratá ako ryby, a potom skončíme aj s konzumáciou rýb,“ napísala.

Vzdeláva už najmenších

Shelby založila neziskovú organizáciu Jr Ocean Guardians (Mladí strážcovia oceána), v rámci ktorej pomáha vychovávať malé deti v oblasti používania plastov a recyklácie. Spolu so školákmi však zorganizovala už aj niekoľko spoločných čistení pláží.

Skautka sa však nezameriava iba na najmenších, no svoju kampaň sa rozhodla preniesť aj na dospelých. Napísala teda niekoľkým veľkým spoločnostiam, ktoré používajú plastové slamky, miešadlá a jednorazové poháre, aby to prestali robiť.



Nie všetky listy, ktoré napísala, mali však odozvu. Kalifornský burgerový reťazec jej povedal, že nemá v úmysle prestať používať plast. Na jej prekvapenie sa však generálny riaditeľ Dignity Health vrátil k nej osobne. Rovnako tak urobil prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Farmer Brothers coffee a manažér pre udržateľnosť zo spoločnosti Alaska Airlines. Po tom, ako boli v kontakte so Shelby, všetky tri spoločnosti sa rozhodli znížiť alebo odstrániť používanie položiek, na ktoré ich upozornila.

Jediný hlas

List Shelby do spoločnosti Dignity Health, ktorá prevádzkuje 39 nemocníc v Kalifornii, Arizone a Nevade, podnietil viaceré firemné stretnutia na túto problematiku, uviedla viceprezidentka Mary Ellen Leciejewskiová, ktorá sa venuje zodpovednosti podnikov. „Pozreli sme sa na naše prevádzku a diskutovali sme o tom, že nielenže môžeme znížiť používanie slamiek, ale mohli by sme odstrániť aj plastové miešadlá a uzávery,“ povedala. „Vždy sme mali silný program trvalej udržateľnosti a robili sme aj iné veci, ale ten konkrétny ešte nevyšiel na povrch.“

Americká skautka Shelby O'Neil bojuje proti používaniu plastov.

Dignity Health znížila používanie plastových slamiek, miešadiel a pohárov na polovicu, čo znamená na 4 milióny kusov ročne. V kaviarňach už nie sú k dispozícii, ale sú stále dostupné pre pacientov.

„Skutočnosť, že 16-ročná dievčina podnikla kroky na napísanie generálnemu riaditeľovi bola silným stimulom,“ povedal Leciejewskiová. „Bola to jedna osoba, jediný hlas.“

Ocenili jej vytrvalosť

Jacqueline Drumhellerová, manažér udržateľnosti spoločnosti Alaska Airlines, uviedla, že Shelbyna požiadavka podnietila spoločnosť, aby sa vrátila k plánu na zníženie odpadu, na ktorom už spoločnosť pracovala. A pomohlo tomu aj to, že generálny riaditeľ spoločnosti má „slabosť“ pre skautov z USA. „Napísala skutočne presvedčivý list a vyložila všetky fakty. ... Bola naozaj vytrvalá,“ konštatovala.



Spoločnosť každoročne spotrebovala približne 22 miliónov plastových slamiek a miešadiel. Od budúceho mesiaca sa to však má zmeniť. Alaska Airlines namiesto toho bude používať slamky vyrobené z bambusu. A spoločnosť Farmer Brothers coffee Shelby napísala, že plastové miešadlá nahradia drevenými.

Niekto to musí urobiť

Shelby tiež pre The Washington Post uviedla, že rada by šla aj do Seattlu, aby o používaní plastov diskutovala aj so zástupcami spoločností Starbucks a Costco. Zatiaľ sa jej však nikto neozval. Zároveň sa snaží presvedčiť kalifornských zákonodarcov, aby prijali rezolúciu „No-Straw November“, čiže mesiac november bez slamiek.

A nemala vtedy 16-ročná Shelby obavy osloviť tieto obrovské spoločnosti? „Nikdy som sa nemala strach spojiť sa s firmami, pretože niekto to prosto musel urobiť,“ prezradila s úsmevom a dodala, že nie je vôbec plachý typ človeka. „Ak to neurobí nikto iný, tak to urobím ja.“