TASR

Dubovcová a Štrbová zdolali v Moskve nemecký pár z Top 10

Úradujúce slovenské šampiónky budú vo štvrtok o 15.40 h SELČ v záverečnom 2. kole bojovať o priamy postup do osemfinále proti Talique Clancyovej a Mariafe Artachovej Del Solarovej z Austrálie.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. — Foto: Teraz.sk/SVF

Moskva 9. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako dvadsiate druhé si najrýchlejším možným spôsobom zabezpečili postup zo základnej F-skupiny na turnaji kategórie Four stars v Moskve (8. - 12. augusta) v rámci tohtoročnej World Tour.

Slovenky vo štvrtok predpoludním v 1. kole F-skupiny výborným výkonom zvíťazili 2:1 (-16, 18, 13) nad nemeckými jedenástkami podujatia Victoriou Bieneckovou a Isabel Schneiderovou, ktorým vo svetovom rebríčku patrí 9. miesto. Úradujúce slovenské šampiónky budú vo štvrtok o 15.40 h SELČ v záverečnom 2. kole "efka" bojovať o priamy postup do piatkového osemfinále proti austrálskym šestkám turnaja Talique Clancyovej a Mariafe Artachovej Del Solarovej. Zdolané sa posunú do piatkového 1. kola play off.

Slovenky mali dobrý vstup, po Štrbovej ese viedli 7:4. Boli spoľahlivé v útoku, solídne v poli aj na bloku (12:9). Nemeckým favoritkám sa zlepšenou hrou podarilo vyrovnať na 13:13. Záverečná pasáž im vyšla dokonale, odskočili na 20:15 a premenili druhý setbal (21:16). Začiatok druhej časti patril slovenskej dvojici, Dubovcová blokom zvýšila na 5:1, no Nemky neskôr esom vyrovnali (7:7). V polovici vyrovnaného setu Slovenky zaostávali o bod (12:13), no štvorbodovou šnúrou otočili na 16:13 a pred koncovkou viedli 18:14. Nemky dokázali znížiť na 17:18, nie však vyrovnať. Slovenky sa dostali k dvom setbalom a premenili prvý - 21:18.

Prvá polovica tajbrejku bola úplne vyrovnaná (8:8), vzápätí slovenské reprezentantky esom Dubovcovej odskočili na 10:8, neskôr viedli 11:9. Nemky ešte vyrovnali na 11:11 aj 12:12, no Štrbová s Dubovcovou sa i tak dostali k dvom mečbalom (14:12). Prvý Nemky odvrátili, druhý už nie; Slovenky zvíťazili 15:13. Dubovcová a Štrbová sa v rámci World Tour stretli s Bieneckovou a Schneiderovou druhýkrát a opäť uspeli: vlani v júli v poľskom Olsztyne v súboji o postup zo základnej skupiny zvíťazili 2:1 (18, -18, 12). Vlani v júni v holandskom Haagu v 1. kole play off Slovenky zdolali Austrálčanku Artachovú Del Solarovú ešte po boku Jessyky Ngauamovej (2:0), vedno so skúsenou Clancyovou však tvoria pár najužšej svetovej špičky. Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).