Dominika Dobrocká

Dvojročný Romanko nikdy nemal chodiť. Dnes inšpiruje milióny ľudí po celom svete

Má len dva roky, no už teraz sa stal obrovskou inšpiráciou pre svet. Maličký bojovník sa aj napriek ťažkej diagnóze postavil na vlastné nohy.

— Foto: Facebook/Defying Odds: Roman's Journey

OLATHE 9. augusta - Rodičia dvojročného Romana Dinkela sa v 20 týždni tehotenstva dozvedeli od lekárov jednu z najťažších správ. Ich anjelikovi po vyšetrení ultrazvukom diagnostikovali vývojovú anomáliu chrbtice a miechy. „Čakali sme, že si vypočujeme tie normálne veci, ako sú veľkosť hlavy, veľkosť nohy a všetky ostatné milé veci. To, čo sme ale počuli bolo, že má na mozgu extra tekutinu a ďalšiu tekutinu v chrbtici,“ prezradila Romanova mamička Whitney Dinkelová. Rodičia sa nevzdávali a neprestali dúfať. Ich synček sa podrobil operácii ešte pred tým, ako sa narodil. Tento zákrok bol potrebný, aby sa zvýšili šance na to, aby mohol v budúcnosti chodiť.

Rodičia aj s malým Romanom si prešli neľahkými chvíľami. Ich synčeka však nešetrili a všetkými silami sa snažili, aby sa sám postavil na nôžky. „Musela som ho nechať niekoľkokrát spadnúť, aby vedel, že tam nebudem vždy na to, aby som ho chytila. Musel sa naučiť, ako sa zachytiť,“ spomína Whitney. Možno práve prístup rodičov zapríčinil, že keď Roman po dlhých tréningoch začal chodiť sám, bol nadšený a okamžite svoj úspech s radosťou ukazoval ich rodinnému psíkovi.

Whitney tento okamih zaznamenala na video a zverejnila ho na sociálnej sieti Facebook. Prešlo len niekoľko hodín a ľudia ako blázniví na príspevok reagovali. Veď do tejto chvíle si získal 265 tisíc lajkov, 61 tisíc komentárov a 540 tisíc zdieľaní. Romanovi rodičia prijímali správy od ľudí neustále, či bola noc alebo deň. „Správy chodili od neznámych ľudí, ktorí nám rozprávali svoje príbehy o tom, aké depresie prežívali a o ich samovražedných pokusoch. Alebo o tom, s akými zdravotnými problémami bojujú. Videli sme, ako ich náš príspevok pozitívne ovplyvnil a naviedol na to, aby zmenili svoj postoj a názor. Cítime, že sme dali nádej mnohým ľuďom a to len so sedemsekundovým videom,“ dodáva Whitney.