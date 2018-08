Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 13 minút 0 zdieľaní Malá firma z Nitry opäť vracia do módy pohodlné ľanové oblečenie. Ich šaty inšpiruje slovanská tematika a folklór

Aj módny priemysel sa dá robiť inak. Malá rodinná firma z Nitry vyrába odevy z čisto prírodných materiálov. A proti prúdu ide aj tým, že nechce, aby ich oblečenie bolo iba na „jedno použitie“, ale zákazníkom slúžilo ešte veľmi veľa sezón.

Ivan Štosel je jedným zo zakladateľov rodinnej firmy, ktorá vyrába módnu značku Pohan. — Foto: archív Pohan

NITRA 11. augusta (Dobré noviny) – To, čo my dnes nazývame termoreguláciou, naše babky kedysi volali: „V lete chladí, v zime hreje.“ Na tradičné prírodné materiály sme však už takmer úplne zabudli a spájame si ich len s babkinými hrubými plachtami…

O tom, že to tak nemusí byť, svedčí aj príbeh Ivana Štosela. Na povale našiel kus starého plátna, z ktorého si ušil svoju prvú košeľu a keďže ju všetci chceli, zrodil sa nápad vyrábať odevy z čisto prírodných materiálov. Spolu s manželkou Jankou a jej sestrou Miškou Šrankovou rozbehli rodinné podnikanie a založili módnu značku Pohan inšpirovanú prírodou a pretkanú slovenskými tradíciami, ktorú oceníte nielen počas horúcich letných dní, ale aj v zimných mesiacoch.

Galéria

Galéria

Kedy a ako vznikol nápad vyrábať odevy z prírodných materiálov? Prečo ste sa rozhodli pre názov značky Pohan?

Sme malá rodinná firma. Moja sestra Janka Štoselová, jej manžel Ivan a ja som Miška Šranková. Všetci máme okolo 40 rokov a pochádzame z Nitry, kde sme vyrástli a posledné roky bývame na vidieku. Názov značky vznikol úplne na začiatku, niekedy v roku 2009, keď sme ešte ani netušili, že niekedy budeme tvoriť módu. Boli sme vtedy nadšenci, začali sme sa zaujímať o staroslovanskú históriu. Myslím, že nejako prirodzene sme pociťovali potrebu hľadať svoje hlbšie korene.

Prvú košeľu si dal ušiť Ivan pre seba zo starého kusa plátna nájdeného niekde na povale. On je neprehliadnuteľný vysoký muž a mnoho ľudí si jeho na prvý pohľad inú košeľu všimlo. Potom prišli žiadosti typu: „Aj ja chcem takú košeľu!“ Takto vznikol nápad vyrábať odevy z tradičných materiálov, aké tu ešte neboli. A bolo potrebné dať tomu nejaké meno. Vtedy sme sa venovali hlavne košeliam, strihovo a štýlovo vychádzajúcim z dávnej staroslovanskej histórie. Nápad na názov „Pohan“ bol Ivanov a hlasovaním prešiel. (úsmev)

Výroba ľanových odevov bola dlhé roky naším koníčkom a v rámci možností sme sa mu venovali popri vtedajšom zamestnaní. Ako sa nám počet objednávok zvyšoval, jedného dňa sme stáli pred rozhodnutím, čomu sa ďalej venovať. Zvolili sme to, čo sme robili s radosťou a nadšením, hoci sme išli do určitého rizika… Dnes to vidíme ako správne rozhodnutie.

Oblečenie z prírodných materiálov môžete bežne nosiť aj v meste. Foto: archív Pohan

Ako máte podelenú prácu?

Pracujeme ako tím my traja, no máme rozdelené oblasti, ktoré spravujeme. Keďže sa náš predaj v posledných dvoch rokoch o dosť zvýšil, spolupracujeme s viacerými šikovnými krajčírkami v rámci Nitrianskeho kraja, ktoré šijú výrobky podľa našich návrhov. No a, samozrejme, moja a Jankina mamina, ktorá vyšíva. Na nás troch sú potom všetky úlohy ako výber a nákup materiálov, návrhy modelov, kontrola kvality výrobkov, zabezpečenie prania a žehlenia, správa internetového obchodu a predajne, predaj v teréne na jarmokoch a je toho ešte omnoho viac. A v sezóne, pravdaže, pomáha celá rodina. (úsmev)

Ľan, konope, vlna aj prírodná koža - to všetko ponúka značka Pohan. Foto: archív Pohan

Aké materiály teda využívate a odkiaľ ich získavate?

Už od začiatku sme sa pevne rozhodli, že budeme používať na výrobu našich odevov len čisté prírodné materiály. Používame ľan, konope a vlnu. Hoci nie je úplne jednoduché takéto materiály získať, postupne sme si našli stabilných dodávateľov, hlavne z blízkeho regiónu. Tkaniny zo 100-percentného ľanu si nechávame tkať v Čechách, renomovaným výrobcom s dlhoročnou tradíciou, ktorý väčšinu svojej produkcie vyváža do celého sveta. Vlnu získavame od slovenského výrobcu a konopnú tkaninu dovážame z Rumunska. Na výrobu doplnkov, ako napríklad, opasky používame kožu. Dávame si záležať aj na takých detailoch, ako sú gombíky, ktoré tiež musia byť z prírodných materiálov. Potom si u nás môžete zadovážiť aj taký výnimočný kúsok ako kabátec, ktorý má vrchnú vrstvu z vlny, podšívku z ľanu a kovové gombíky. Myslím, že takýto výnimočný produkt z čisto prírodných materiálov inde nenájdete.

Za dobu nášho pôsobenia sme si, samozrejme, vytvorili vzťahy aj s inými drobnými slovenskými výrobcami, s ktorými sa navzájom podporujeme. Poznáme ich výrobky, sami ich väčšinou používame, a preto vieme zákazníkom odporučiť napríklad aj výrobcov obuvi, tašiek, kozmetiky, doplnkov či šperkov, o ktorých vieme, že majú kvalitné, vlastnoručne vyrobené výrobky a zdieľame s nimi aj životnú filozofiu.

Oblečenie z prírodných materiálov je vzdušné a vhodné aj na leto. Foto: archív Pohan

Čo všetko teda značka Pohan ponúka?

Vyrábame prakticky všetko bežné oblečenie. Pre pánov košele, nohavice, mikiny, veľmi obľúbené sú ľanové trenírky a vlnené kabátce. Pre dámy máme v ponuke sukne, blúzky a šaty. Kvôli vynikajúcim termoregulačným vlastnostiam ľanového plátna sú výrobky z neho priam predurčené na spanie, preto máme v ponuke aj pyžamá, nočné košele a ľanovú posteľnú bielizeň. Náš sortiment dopĺňajú šatky a šále, kožené opasky a tašky. Všetky výrobky nájdete v našom internetovom obchode, avšak za tie roky našej práce sa nám najviac osvedčil osobný kontakt so zákazníkmi. Preto chodíme čo najviac medzi ľudí, na remeselné jarmoky, trhy slovenských výrobkov a podobne zamerané akcie. Pred pár rokmi ešte mnoho ľudí ani nepoznalo ľan a konope, bohužiaľ, tieto skvelé prírodné materiály vymizli z nášho života a mnohí si ho spájali len s babkinými hrubými plachtami… Dnes je už situácia iná a je stále viac ľudí, ktorým záleží na tom, do čoho sa obliekajú, a v neposlednom rade aj na tom, kde a kým je ich odev vyrobený. Sú priam nadšení, keď osobne stretnú človeka, ktorý sa podieľa na výrobe košele, ktorú budú nosiť… No a najčerstvejšou možnosťou, ako sa zákazník dostane k našim produktom, je navštíviť vzorkovú predajničku, ktorú sa nám podarilo otvoriť minulý rok.

Obchodík v Nitre ponúka oblečenie a doplnky z prírodných materiálov. Foto: archív Pohan

Pre koho je vaša móda určená?

Naše odevy sú určené pre úplne všetky vekové kategórie dospelých. Typického zákazníka vlastne nemáme. Obliekame mladých aj starších, „pohoďákov“ aj „kravaťákov“, jednoducho všetkých, ktorým vyhovuje oblečenie, aké inde nenájdu. Máme v ponuke odevy inšpirované tradíciami aj úplnú klasiku, ktorá nikdy nevyjde z módy. Nechceme, aby odev od nás slúžil len jednu sezónu, ako to býva u módnych výstrelkov. Práve naopak. Kvalita prírodných materiálov časom stúpa, ľanové a konopné plátno sa nosením stáva ešte príjemnejším, tkanina krásne zjemnie a vy máte radosť z toho, že si košeľu či sukňu môžete obliekať znova a znova. S Jankou sa priam vyžívame v jednoduchosti a čistote línií. Navyše, jednoduchý odev sa dá kombinovať do akéhokoľvek štýlu. Doplníte si jednoduché biele šaty raz výrazným šperkom, potom farebnou šatkou či vždy iným opaskom a máte nekonečné množstvo variácií, ako vaše biele šaty nosiť roky s radosťou.

Pre ženy aj pre mužov, pre malých aj pre veľkých. Foto: archív Pohan

Zákazníka zaujmú aj výšivky na oblečení. Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri tvorbe oblečenia?

Čo sa výšiviek týka, tie sú na našich výrobkoch výlučne ručne vyšívané. Dnes je na trhu viac výrobcov kvalitných výrobkov so strojovými výšivkami a tak my sme vsadili na ručnú výšivku, ktorej výnimočnosť dáva odevu ešte ďalší rozmer. Odev sa tak stáva personalizovaným, dá sa vytvoriť úplne originálny kúsok podľa priania a cítenia zákazníka.

Ak výšivku navrhujeme my, často sa inšpirujeme slovenským folklórom. Zo zložitých a náročných krojových vzorov si vyberieme fragment, ktorý potom použijeme na dotvorenie odevu. Ďalej používame aj dekoračné lemovacie výšivky bez konkrétneho motívu, ktoré farebne oživia odev a dajú mu charakter, alebo potom rôzne symboly používané stáročia od staroslovanských dôb. Vyšívané kusy nerobíme sériovo, hoci niektoré vzory sú natoľko obľúbené, že na prianie zákazníkov ich potom vyšívame aj na ďalšie kúsky. Hovorím o vyšívaní v množnom čísle (úsmev), ale je za tým vlastne len jeden človek, a to je naša mamina, ktorá má neuveriteľný zmysel pre detail, trpezlivosť a bez nej si naše fungovanie ťažko vieme predstaviť, pretože dokáže zhmotniť naše predstavy.

Inšpirovaný folklórom aj slovanskou históriou. Foto: archív Pohan

Tvoríte aj módu, ktorá reflektuje súčasné trendy?

Myslím, že súčasným trendom je práve osobitosť. Pozorujem, že čím ďalej, tým viac ľuďom nevyhovuje konzumná móda, ktorá spôsobuje to, že na uliciach sú nakoniec všetci rovnakí. Odev môže vyjadrovať aj to, v čom sme odlišní, výnimoční, iní ako ostatní a vyčnievať z radu prestáva byť čudné a nebezpečné.

Prečítajte si tiež: Čech a Slovenka sa vzali po 15-minútovej známosti. So svadbou pomáhala celá dedina

Prečo je vhodné nosiť oblečenie z prírodných materiálov a aká je jeho výhoda v porovnaní s modernými umelými vláknami? Odporúčate ho nosiť skôr v lete či v zime?

Materiály ako ľan a konope majú výnimočné termoregulačné vlastnosti. Veľmi rýchlo vysajú pot a ten sa následne veľmi rýchlo odparí. Každý pozná pocit, keď sa spotí v bavlnenom tričku a nejakú dobu trvá, kým tričko vyschne, máte mokrý chrbát. V ľane je táto doba citeľne kratšia. Tieto prírodné vlákna navyše nevytvárajú vhodné podmienky pre množenie baktérií, preto sa vo väčšine prípadov, u zdravého človeka, eliminuje zápach potu. Máme skvelé odozvy od zákazníkov, ktorí navštívili trópy, od ľudí, ktorí trpia nadmerným potením či musia pracovať v prostredí s vysokou teplotou. Ľanové trenírky si napríklad obľúbili kamionisti, biele ľanové košele lekári a takýchto príkladov môžem dať neúrekom. A najnovšie prišiel pán, že chce ľanový odev pod kombinézu na motorku, budeme radi, ak otestuje aj túto oblasť použitia. (úsmev) Takže ľan v lete – určite áno.

Tepelné vlastnosti prírodnej vlny oceníte najmä v zimných mesiacoch. Foto: archív Pohan

Konopná tkanina podľa našich skúseností je tiež vhodná v lete, hoci pocitovo ju môžu dvaja ľudia vnímať úplne inak. To, čo my nazývame termoreguláciou, naše babky volali: „V lete chladí, v zime hreje.“ Tým je vyjadrené všetko a my to môžeme len potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Napríklad v dlhej ľanovej sukni nám v lete nie je tak horúco a v zime tak chladno ako v sukni z iného materiálu.

No a keby sme chceli ešte hovoriť o umelých materiáloch, tak stačí to, čo nám nezávisle na sebe hovoria zákazníci veľmi často: „Viete… ja odkedy nosím ľan, nemôžem si na seba nič umelé obliecť...“ Je to jednoducho o tom pocite...

Naši predkovia si dali na detailoch svojho oblečenia záležať. Krásne výšivky si zaslúžime aj my. Foto: archív Pohan

Ako sa treba o takéto oblečenie starať a na čo by sme si mali dať pozor?

Väčšinu ľanových odevov ošetrujeme ako bežné ostatné odevy, avšak vždy sa treba riadiť štítkom s pokynmi. Pranie v práčke nie je problém, jediné, na čo si treba dávať pozor sú pracie prostriedky s chemickými bielidlami. Tie prírodné materiály poškodzujú. Ideálne sú ekologické jemné pracie prostriedky. Pre niekoho je nevýhodou krčivosť prírodných materiálov. My ju však vnímame ako prirodzenú vlastnosť a čím viac takýto odev používate, tým je jemnejší a krčivosť sa stáva miernou a rovnomernou, a nakoniec podčiarkuje charakter materiálu a nechá vyniknúť jeho štruktúru.

Ivan je chlap ako hora, najlepšie sa cíti v oblečení z prírodných materiálov. Foto: archív Pohan

Pracujete s prírodnými materiálmi. Snažíte sa viesť aj bežný život v súlade s prírodou?

Áno, aj v našom bežnom živote preferujeme prírodné materiály a v čo najväčšej miere žijeme zodpovedne voči prírode a ostatným ľuďom. Veci ako šetrenie vodou, energiou, separovanie odpadu a podobne by už dnes mali byť samozrejmé asi pre každého. Vyberáme si domáce výrobky a potraviny, prírodné materiály uprednostňujeme vo všetkých oblastiach života od kozmetiky až po rekonštrukciu domu. Janka s Ivanom bývajú v obci Medvecké, okres Levice, ja bývam vo Veľkom Záluží, okres Nitra. Zhodou okolností aj oni aj ja s manželom bývame v starých hlinených domoch.

Prečítajte si tiež: Lucia chcela pomôcť žene, ktorá na svoju problematickú pleť míňala stovky eur. Vyrobila lacné mydlo, ktoré prekonalo aj najdrahšie krémy

V našej firme napríklad používame čo najmenej obalových materiálov. Naše košele a vôbec všetky výrobky, pokiaľ je to možné, nemajú obaly a predávajú sa takpovediac „holé“. U nás nenájdete žiadne sáčky ani igelitky. S každým zákazníkom sa snažíme aj v tomto ohľade komunikovať a zistiť, či nejaký prepravný obal potrebuje. Teší nás, že veľa ľudí obal odmietne. Ak ho niekto naozaj potrebuje, máme k dispozícii vrecká z recyklovaného papiera alebo ponúkame možnosť si kúpiť za symbolickú cenu plátenú tašku na opakované použitie. Pravdaže, ak sa posiela objednávka poštou, je obal nevyhnutný. Tu opäť nastupuje recyklovaný papier a ak potrebujeme krabicu, určite ju nekupujeme, máme zásoby už raz, možno aj viackrát použitých krabíc, ktoré ešte vedia poslúžiť svojmu účelu, aj keď už nie sú možno pekné.

S ľuďmi sa stretávajú najradšej osobne, napríklad na jarmokoch. Na snímke Miška Šranková (vľavo) a jej sestra Janka Štoselová (vpravo) s manželom Ivanom (uprostred). Foto: archív Pohan

Venujete sa aj nejakým dobovým akciám, napríklad so slovanskou tematikou?

Na akciách so slovanskou alebo celkovo dobovou tematikou sa často zúčastňujeme, radi stretávame ľudí, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Naše výrobky sa vďaka svojmu štýlu na historické akcie veľmi hodia aj napriek tomu, že väčšina našich odevov je určená na bežné nosenie. Niektoré akcie si organizujeme sami, v rámci rodiny a priateľov oslavujeme napríklad zimný a letný slnovrat.

Krásna zjari aj jeseňou. Foto: archív Pohan

Ľudia vás môžu stretnúť na rôznych jarmokoch, ale poriadnu šou s bubnom ste spravili aj na podujatí Trenčín Mesto Módy. Ako hodnotíte toto podujatie, podarilo sa vám dostať do popredia vašu značku?

Podujatie Trenčín Mesto Módy bolo pre nás novou skúsenosťou. Na výstave so špecializovaným zameraním na módu, s účasťou tradičných známych značiek sme boli po prvýkrát. Či sme sa vďaka výstave dostali do popredia, to nevieme posúdiť, avšak mali sme veľa pozitívnych odoziev. Pre nás to bolo výnimočné ešte v tom, že na tejto výstave sme mali našu prvú ozajstnú módnu prehliadku. A práve tá prehliadka bola z našej strany pojatá ako šou. Spolu sme vybrali hudbu a Ivan spravil choreografiu, sám vyšiel na pódium a spravil tú spomínanú šou na uvedenie našich modelov. To je skrátka on, bavil sa pri tom a myslím, že mu to vyšlo. (úsmev) V porovnaní s inými prehliadkami sme zrejme boli odlišní a zapamätateľní.

Ivan Štosel počas generálky pred podujatím Trenčín Mesto Módy. Foto: Facebook/Trenčín Mesto Módy

Čo plánujete do budúcnosti?

Naším plánom je nateraz rozvoj firmy. Potrebujeme ďalšie strojové a technologické vybavenie, aby sme mohli rozšíriť našu ponuku. Charakteru malej rodinnej firmy sa však vzdať neplánujeme. (úsmev) Celkovo sa plány do budúcnosti dajú zhrnúť stručne. Naďalej robiť to, čo nás baví a napĺňa.