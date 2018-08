TASR

Dnes o 10:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nový investor plánuje v Hnúšti vytvoriť do 70 nových pracovných miest

Nová spoločnosť prakticky nahradila predchádzajúceho investora, spoločnosť Mageba, ktorá sa zhruba pred dvomi mesiacmi presťahovala z Hnúšte do Košíc.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Hnúšťa 9. augusta (TASR) – Približne 60 až 70 ľudí by mal v Hnúšti na severe Rimavskosobotského okresu zamestnať nový investor, ktorý sa etabloval v priestoroch tamojšieho priemyselného parku. TASR o jeho príchode informoval primátor Michal Bagačka.

„Je to nemecká spoločnosť, ktorá už má závod Levotek v Levoči. Pre naše mesto teraz vytvorila samostatnú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom WMT Hnúšťa. Svoju činnosť u nás spustila začiatkom augusta a bude vyrábať mobilné zábradlia na diaľnice,“ priblížil primátor.

Nová spoločnosť prakticky nahradila predchádzajúceho investora, spoločnosť Mageba, ktorá sa zhruba pred dvomi mesiacmi presťahovala z Hnúšte do Košíc. „Hneď ako sme vedeli, že budú odchádzať, vyvinuli sme aktivity, aby sme uvoľnenú halu zaplnili. Podarilo sa to vďaka tomuto nemeckému investorovi, ktorý by mal prebrať pracovníkov po Magebe a hľadá aj ďalších odborníkov z oblasti klampiarskych prác a zvárania,“ zakončil Bagačka.