Dramatická svadba na pláži: Ženích odbehol od oltára, aby zachránil topiaceho sa chlapca

Najkrajší deň sa pre mladomanželov zmenil na drámu. Rýchla reakcia ženícha zachránila mladíkovi život.

ORANGE BEACH 9. augusta - Vysnívaná svadba Zaca Edwardsa a Cindy sa uskutočnila na nádhernej pláži Orange Beach v Alabame. Zaľúbenci si svoje „áno“ povedali pred zrakmi najbližších príbuzných a priateľov. Svadobnú atmosféru a fotenie novomanželov však zrazu prerušil krik zúfalej a vystrašenej ženy. Tá žiadala o pomoc pri záchrane 18-ročného Jamela Robinsona, ktorý sa topil. Nevesta ani na chvíľu nezaváhala a poslala svojho manžela na záchrannú akciu. Zac si vyzliekol košeľu a pokúšal si dať dole aj nohavice, na to mu však Cindy povedala, že nie je čas a nech uteká.

Nebezpečný oceán

Zac sa teda rozbehol a plával k tínedžerovi, ktorý bol od brehu vzdialený približne 45 metrov. „Vbehol som do vody. Povedal som deťom, aby sa vrátili na pláž a vzal som si so sebou boogie dosku. Som rád, že som to urobil,“ spomína na vypätú situácia Zac. Keď sa mu k chlapcovi konečne podarilo doplávať, videl, že je zle. „Povedal mi, že nemôže dýchať,“ dodal Zac, ktorý pôsobí v námorníctve ako vedecký technik. Vytiahol Jamela na dosku a snažil sa ho odtlačiť na breh. Problémom však bol nevyspytateľný prírodný živel. „Prúdy boli naozaj silné a zastavili nás. Začal som mierne panikáriť. Nohavice boli ťažké a zle sa mi v nich plávalo,“ opísal náročnú záchranu.

Na pomoc im našťastie priplával niekto na skútri a pomohol. Keď sa Zac s Jamelom dostali do bezpečia, záchranca si vydýchol. „Keď už bolo po všetkom, moje ruky sa stále triasli, bol som vyčerpaný, avšak plný adrenalínu,“ prezradil Zac. Zachráneného chlapca si do svojej starostlivosti prevzali záchranári. To, že mu neznámy muž zachránil život, si Jamel uvedomuje. „Chcem sa Zacovi poďakovať za záchranu života. Naozaj si to vážim,“ úprimne sa vyznal Jamel. K incidentu prišlo aj preto, že tínedžer neakceptoval červené vlajky, ktoré na pláži viali. Tie tam totiž neboli len tak pre zábavu a všetkých návštevníkov varovali pred nebezpečenstvom.

Svadobný deň pokračoval

Cindy a Zac spolu majú tri deti. Obaja sú veľmi opatrní a uvedomujú si nebezpečenstvo, ktoré v oceáne číha a veľmi ostražití, keď na pláži zbadajú vejúcu červenú vlajku. „Myslím, že ľudia oceán podceňujú. Ľudia si nevšímajú označenie. Každý plavec musí byť opatrný, dokonca aj skúsení plavci sa môžu dostať do ťažkostí. Nedovolil by som, aby moje deti išli počas červenej vlajky do vody hlbšie ako po kolená,“ prezradil Zac.

Incident síce na nejakú chvíľu narušil pokojný priebeh svadby, avšak nezničil ju úplne. Mladomanželia sa na vlastnú hostinu dostavili, síce mokrí a špinaví, ale spokojní a šťastní. Zac nemal náhradné svadobné oblečenie, a tak počas celého večera zostal v šortkách. Pastor Glenn Henson, ktorý bol pri uzavretí manželstva, pochválil Zaca za jeho akt odvahy. „Bolo to neuveriteľné. Skutočnosť, že tento človek narušil svoj výnimočný deň, aby zachránil niekoho iného, je naozaj úžasná,“ povedal Henson.