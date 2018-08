Firmy počas horúčav zavádzajú viaceré opatrenia na pracoviskách

TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Pitný režim, tienenie pracovísk, či predĺžené pracovné prestávky. Takýmito metódami bojujú firmy proti aktuálnym letným horúčavám. Zamestnanci úradov môžu mať skrátenú pracovnú dobu.

Viaceré firmy pristúpili k rôznym opatreniam, aby sa vyhli nepríjemnostiach na pracoviskách. Vysoké teploty a neprispôsobenie podmienok pre zamestnancov totiž môže viesť napríklad k ich únave, k zhoršeniu pozornosti, k zníženiu výkonnosti, nevhodné podmienky môžu mať vplyv aj na úroveň bezpečnosti práce. "Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa stará o svojich spolupracovníkov, a preto sa vedenie firmy rozhodlo vzhľadom na očakávané vysoké teploty v najbližších dňoch predĺžiť teplotné prestávky na poobedňajších zmenách na dvojnásobok," potvrdil hovorca závodu Michal Ambrovič.

Spoločnosť U.S.Steel Košice pravidelne školí zamestnancov ako dodržiavať pitný režim. V minulom týždni členovia vedenia osobne rozdali viac ako tisíc fliaš balenej vody pri bránach podniku. "Zamestnanci tiež vedia, ako používať špeciálne chladiace osobné prostriedky, ako si pomôcť správnym vetraním, či tienením pracovísk. Vzhľadom na nepretržitosť hutníckej výroby je zabezpečené počas horúcich dní častejšie striedanie zamestnancov a častejšie prestávky v práci, prípadne práce, ktoré je možné presunúť, sú vykonávané v chladnejšej časti dňa," doplnil hovorca spoločnosti Ján Bača.

Niektorí zamestnanci na úradoch môžu mať skrátený pracovný čas. "Keďže len 10 % pracovísk úradov práce a ústredia práce je klimatizovaných úplne, 15 % čiastočne, v mimoriadne teplých dňoch v súlade so Zákonníkom práce prikračujeme k regulácii pracovného času," potvrdila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ústredia práce Jana Lukáčová. Ak teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30°C, tak zamestnanec má povinnosť byť k dispozícii služobnému úradu od 8. hodiny do 13. hodiny, pričom vedúci zamestnanec musí operatívne zabezpečiť plnenie služobných úloh tak, aby bola zabezpečená činnosť jednotlivých organizačných útvarov ústredia a úradov do 15. hodiny. "Okrem toho majú všetci zamestnanci prístup k pitnej vode. Pracovníkom, ktorí pracujú v teréne, úrad poskytuje balenú pitnú vodu," dodala Lukáčová.

Pracovný čas môžu vedúci zamestnanci upraviť napríklad aj pracovníkom klientskych centier, ak nie je možné zabezpečiť dodržiavanie prípustných mikroklimatických podmienok. "Pokiaľ ide o Klientske centrum v Bratislave, funguje podľa bežných otváracích hodín, teda rovnako ako zvyčajne," priblížil tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.