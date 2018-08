Mesto Košice a Good Angels chcú dosiahnuť plné využitie Angels Arény

TASR

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - František Iván

Košice 9. augusta (TASR) – Mesto Košice a basketbalový klub Good Angels (GA) hľadajú riešenie, aby Angels Aréna mohla slúžiť aj v nasledujúcich rokoch, a to najmä mládežníckemu športu. Na svojej webovej stránke o tom informovalo mesto Košice. Touto témou sa má zaoberať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 17. septembra.

Magistrát pripomína, že platnosť zmluvy, na základe ktorej halu prevádzkovala spoločnosť Good Angels, s.r.o., sa skončila k 31. júlu. Podľa neho sa obe strany zhodli na tom, že je potrebné nájsť financie na rekonštrukciu a dobudovanie infraštruktúry tejto športovej haly. "Keďže procesy schvaľovania a verejného obstarávania sú časovo náročné, prechodné obdobie je riešené v núdzovom režime výstavbou provizórneho zázemia," uvádza mesto Košice.

"My urobíme všetko preto, aby aréna fungovala naplno, ale ešte treba urobiť veľmi veľa vecí. Povedať dnes, ako to bude a čo treba urobiť, je ešte veľmi predčasné," uviedol pre TASR generálny manažér GA Daniel Jendrichovský s tým, že zachrániť Angels Arénu ako športovisko vníma pozitívne. "Či sa to podarí, alebo nie, to ukáže až september," uzavrel s tým, že nič sa nemení na tom, že basketbalové družstvo GA Košice ukončilo svoju činnosť a v najvyššej ženskej súťaži bude namiesto neho pôsobiť tím Young Angels Academy.

Podľa magistrátu bude na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložený návrh na schválenie nájmu Angels Arény v prospech Good Angels, s.r.o., podľa podmienok pôvodnej zmluvy platnej do 31. júla, s výnimkou prevádzkových nákladov, ktoré budú uhrádzané mestu Košice. "Mesto Košice do 17.9.2018 dohodne s majiteľom priľahlej administratívnej budovy uhrádzanie prevádzkových nákladov, pretože oddelenie doteraz prepojených médií si ešte vyžiada určitý čas, a nebude to jednoduchý proces," uvádza mesto.

Podľa neho v Angels Aréne sú aktuálne štyri malé šatne pod pódiom, ktoré nespĺňajú nároky na medzinárodné podujatia. Chýba aj šatňa pre rozhodcov a lekárska miestnosť.

Cieľom mesta Košice a basketbalového klubu GA je podľa magistrátu dosiahnuť plné využitie haly od 1. októbra.