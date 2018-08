TASR

Oscarová akadémia zaviedla novú kategóriu - výnimočný populárny film

Rada guvernérov stanovila tiež skorší termín odovzdávania Oscarov v roku 2020 a priamy prenos bude zároveň skrátený na tri hodiny.

Na archívnej snímke soška Oscara. — Foto: TASR/AP

Los Angeles 7. augusta (TASR) - Oscarová komisia zaviedla novú kategóriu ocenení pre výnimočné výsledky v oblasti populárneho filmu. Je to jedna z troch zmien, ktoré v noci ma stredu zaviedla rada guvernérov Ceny Akadémie filmových umení a vied, informovala v stredu stanica BBC.

Znamená to, že filmy, ktoré sú obľúbené u publika, ale nie u kritiky, by sa takýmto spôsobom dostali ľahšie do povedomia verejnosti. Bezprostredne však nebolo jasné, či sa tak stane včas pre nominácie na najbližší ročník odovzdávania Oscarov.

Akadémia uviedla, že požiadavky pre túto novú kategóriu a ďalšie kľúčové detaily budú zverejnené v najbližšom čase. V predošlých rokoch filmy, ktoré si dobre viedli v tržbách vrátane snímok Mamma Mia, Avatar či série Mission Impossible, nemali na Oscaroch zastúpenie.

Kategória "výnimočný populárny film" môže zároveň zmierniť kritiku, že mnohé z filmov uznaných oscarovou porotou sú "čoraz bezvýznamnejšie" a nereflektujú dopyt verejnosti, napísala BBC.

Rada guvernérov stanovila tiež skorší termín odovzdávania Oscarov v roku 2020 a priamy prenos bude zároveň skrátený na tri hodiny so zámerom spraviť toto podujatie "prístupnejšie pre celosvetové publikum".

Udeľovanie Oscarov v roku 2019 bude 24. februára, zatiaľ čo nasledujúci rok sa toto podujatie uskutoční 9. februára.