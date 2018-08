TASR

Na Deň otvorených dverí v pôrodnici na Spiši sa prišlo už 500 mamičiek

Počas exkurzie sa asistentky s mamičkami prejdú po gynekologicko-pôrodníckom oddelení, pozrú si spolu pôrodné sály a vysvetlia im všetko, čo ich zaujíma.

Spišská Nová Ves 9. augusta (TASR) – Spišskonovoveská pôrodnica organizuje už takmer dva roky deň otvorených dverí, jej priestory si prišlo pozrieť dohromady 500 budúcich mamičiek. Každý štvrtok od 13. hodiny pre nich otvoria pôrodnicu, aby spoznali prostredie, kde privedú na svet svoje bábätko. „Keď sme sa v minulosti pred pôrodom rozprávali s mamičkami, zistili sme, že majú nielen nedostatok informácií o ponuke pôrodnice, ale mnohé cítia aj strach z neznámeho prostredia,“ hovorí vedúca pôrodná asistentka v spišskonovoveskej pôrodnici Katarína Kurtová.

Spolu s manažérkou dennej zmeny na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Ivanou Kukurovou sa preto rozhodli to zmeniť. „Chceli sme priestory mamičkám pred pôrodom ukázať, aby ich obavy aspoň čiastočne pominuli a neskôr sa v pôrodnici cítili ako doma,“ dodáva Kukurová. Vytvorili tak propagačné letáky pre gynekologické ambulancie, aby sa s novinkou dostali do povedomia budúcich mamičiek.

Prvý deň otvorených dverí sa konal v novembri 2016. „Samé sme boli veľmi milo prekvapené, aké pozitívne ohlasy náš nápad získal. Už počas prvého mesiaca nás navštívilo asi 40 mamičiek, niektoré aj so svojimi partnermi,“ konštatovala Kurtová. Počas exkurzie sa s mamičkami prejdú po gynekologicko-pôrodníckom oddelení, pozrú si spolu pôrodné sály a vysvetlia všetko, čo ich zaujíma. „Keď potom príde deň pôrodu, už prichádzajú do známeho prostredia a vedia čo ich čaká,“ hovorí manažérka dennej zmeny. Túto možnosť pritom čoraz častejšie využívajú nielen budúce mamy z okolia Spišskej Novej Vsi, ale aj zo vzdialenejších miest ako Poprad, Prešov či Košice.

Najčastejšími otázkami, ktoré ich zaujímajú sú, či môžu mať partnera pri pôrode aj počas hospitalizácie, aké sú možnosti tlmenia bolesti, či ktoré polohy sa dajú pri pôrode využiť. So zdravotným personálom počas dňa otvorených dverí ale riešia aj epiziotómiu, klyzmu, využívanie aromaterapie, hydroterapie či fitlopty, alebo bonding po cisárskom reze. „Odpovedáme aj na to, čo si treba do nemocnice priniesť a v prípade záujmu si s každou mamičkou individuálne prejdeme pôrodný plán,“ dodáva vedúca pôrodná asistentka.

Pôrodnica v Spišskej Novej Vsi sa nedávno stala jednotkou na východe Slovenska. Vyplýva to z hodnotenia takmer 3000 mamičiek, ktoré posudzovali slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do mája tohto roku. Na Slovensku sa spišskonovoveská pôrodnica stala s 91 percentami druhou najlepšou, víťazná martinská ju predbehla o 0,3 percenta. Vlani sa tam uskutočnilo 1285 pôrodov, oproti predchádzajúcemu roku 2016 ich počet stúpol o zhruba 80.