TASR

Viva Musica! avizuje silný večer súčasnej hudby s premiérou Katarzie

Piesne Katarzie zaranžoval pre silný večer súčasnej slovenskej hudby renomovaný český hudobný skladateľ a klavirista Michal Nejtek.

Na snímke nu-folková hudobníčka Katarína Kubošiová známa pod menom Katarzia. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. augusta (TASR) - Koncertom originálnej a svojskej speváčky, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Katarzia, pokračuje vo štvrtok v Bratislave 14. ročník Viva Musica! festivalu. Slovenská pesničkárka, poetka s vyhraneným hudobným vkusom aj imidžom, odohrá v Starej tržnici koncert, ktorého špeciálnym hosťom bude ďalšia slovenská pesničkárka Katarína Máliková.

"Katarzia je umelec, ktorý nepatrí do sveta klasickej hudby, ale vnímame ju ako veľmi otvoreného, širokospektrálneho umelca a hlavne ako autorku. Klasická hudba je príznačná tým, že je aj o interpretoch, ale hlavne o autoroch, a Katarzia je veľmi zaujímavý autor," povedal pre TASR riaditeľ festivalu Matej Drlička, ktorý podľa vlastných slov Katarziu sleduje od úplných začiatkov: "Bol som dokonca osobne pri jej rozhodnutí vziať gitaru a začať písať, takže sme dlhoroční priatelia a myslím, že dozrela na to, aby predstavila svoje diela v aranžmánoch písaných pre experimentálne zoskupenie piatich hudobníkov plus elektronika."

Piesne Katarzie zaranžoval pre "silný večer súčasnej slovenskej hudby" renomovaný český hudobný skladateľ a klavirista Michal Nejtek (The Plastic People of the Universe, AGON, David Koller Band). "Som z toho nadšená, som dlhodobý fanúšik festivalu Viva Musica! a všetkého, čo Matej Drlička robí, nosí sem inovatívne projekty, ktoré sa tak ľahko do tejto časti Európy nedostanú," komentovala Katarzia pre TASR svoju premiéru na festivale.

Predstaví sa na ňom nielen v spolupráci s významným českým autorom Michalom Nejtkom. Jej piesne zaznejú v experimentálnom nástrojovom obsadení doplnenom o jemnú elektroniku v podaní ďalšieho výnimočného českého umelca Ivana Achera. "Pracuje napríklad často aj v Slovenskom národnom divadle s Mariánom Amslerom, sú to pre mňa veľké mená," prezradila pesničkárka a na margo svojho prvého vystúpenia na festivale Viva Musica! dodala: "Vymysleli sme to tak, že to bude malý súbor, ktorý pozostáva z nástrojov ako klarinet, trombón, husle, violončelo, bicie a do toho elektronika. Ale muzikanti, ktorých sa podarilo festivalu osloviť, nie sú iba hráči klasickej hudby, každý z nich má aj nejaký svoj projekt, väčšinou skladajú alebo dokonca aj dirigujú svoje projekty, takže to bude veľmi živé."

Na premiérovom koncerte zaznejú skladby z albumu Agnostika, ale aj nové veci, ktoré Katarzia vytvorila pre SND a predstavenie Antigona. "Bude to fúzia všetkého, čo som doteraz zložila," potvrdila speváčka, tiež autorka titulnej piesne úspešného filmu Piata loď - Kde sa slzy berú. Koncom septembra jej vyjde nový album Antigona. "Bude elektronický a do budúcna by som zasa chcela robiť niečo s kapelou, ale napadlo mi, že by sme možno mohli nahrať aj tieto aranžmány," uzavrela.

Katarzia (vlastným menom Katarína Kubošiová) sa narodila 9. februára 1989 v Nitre. Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. V roku 2013 vydala debutový album Generácia Y, za ktorý získala nominácie v ankete Radio_Head Awards v kategóriách Nováčik roka a World music/Folk. V roku 2016 nasledoval druhý album Agnostika, ktorý nahrala so špičkovými hudobníkmi ako Martin Valihora či Marek Minárik a za ktorý opäť získala nominácie v rámci RHA (v kategóriách Album roka, Singel roka aj Album roka/Cena kritikov). Je držiteľkou ceny RHA v kategórii Singel roka za titulnú pieseň k filmu Piata loď (2017) – Kde sa slzy berú. Striedavo žije na Slovensku a v Česku, pravidelne koncertuje a neustále píše texty a hudbu.