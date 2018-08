Nikoleta Bugalová

Neuveríte, kým neuvidíte. 71-ročná tanečnica svojím vystúpením strčí do vrecka aj najmladšie ročníky

Toto sa len tak nevidí. Do amerického talentu prišla 71-ročná súťažiaca, ktorá to poriadne odpálila.

WASCHINGTON 9. augusta (Dobré noviny) - Súťaž Amerika má talent aj v týchto mesiacoch naďalej hľadá nové talenty. Na to, aby vás porota posunula do ďalšieho kola, musíte do súťaže priniesť niečo nové, trendové skrátka to, čo tam ešte nebolo. No na to, aby ste sa dostali priamo do finále potrebujete porote vyraziť dych.

Tento rok porote pomáhajú pri hľadaní talentov špeciálni porotcovia, ktorí majú rovnakú možnosť udeliť súťažiacim zlatý bzučiak. Stlačením bzučiaka posunú súťažiacich priamo do finálových kôl. Jednou z takých výnimočných osobností bola aj táto tanečníčka. Súťažiaca Quin Bommelje má 71 rokov, no vyzerá ako mladica. Svojím tanečným vystúpením ohromila porotu natoľko, že porotkyňa Martina McBride bez akéhokoľvek váhania stlačila zlatý bzučiak.

Dvojica si svoje vystúpenie maximálne užila a postup do finále si naplno zaslúžila. Jej 35-ročný tanečný partner Misha Vlasov jej umožnil cítiť sa výnimočne aj v jej veku. Z ich vystúpenia mal každý v sále pocit, že Quin by mohla jeho životnou inšpiráciou. My im potup do finále samozrejme prajeme.