TASR

Dnes o 08:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní ME: Varga má formu na medailu, po prvý raz v akcii aj štafeta

Varga bude chcieť potvrdiť stúpajúcu formu z uplynulého obdobia. Aktuálny majster Európy v šprinte podal dobrý výkon aj cez víkend v Nemecku, kde absolvoval preteky zaradené do Bundesligy.

Archívna snímka, Richard Varga. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Glasgow 8. augusta (TASR) - V glasgowskom Strathclyde Country Parku sa vo štvrtok popoludní rozbehnú v rámci podujatí "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018" súťaže v triatlone. Ako prvá sa v drese Slovenska vydá na trať Romana Gajdošová, v piatok sa v mužskej kategórii predstaví Richard Varga. O deň neskôr nastúpi v štafete aj zmiešané družstvo v zložení Varga, Gajdošová, Matúš Verbovský a juniorka Kristína Jesenská.

Gajdošová sa vydá na trať vo štvrtok so štartovým číslom 24, štart pretekov je o 14.30 h SELČ. Najvyššie nasadenou je Britka Jessica Learmonthová, druhou Češka Vendula Frintová. Gajdošová na ME v štandardných objemoch zatiaľ štartovala iba raz v roku 2016, obsadila 26. miesto. Najlepšie umiestnenie slovenskej triatlonistky je zatiaľ 21. miesto Márie Kuriačkovej z roku 1993 z luxemburského Echternachu. "Pevne verím, že Romana vylepší najlepšie slovenské umiestnenie," povedal pre TASR prezident Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek.

Varga bude chcieť potvrdiť stúpajúcu formu z uplynulého obdobia. Aktuálny majster Európy v šprinte podal dobrý výkon aj cez víkend v Nemecku, kde absolvoval preteky zaradené do Bundesligy. Skončil v nich štvrtý, ale s najrýchlejšou bežeckou časťou. "Varga má formu, preukázal to na oboch podujatiach. Verím, že sa umiestni čo najvyššie, tiež by som si želal, aby prekonal svoje maximum, ktorým je 4. miesto," uviedol Jurášek.

Slováci sa v sobotu predstavia aj v súťaži zmiešaných štafiet. O štart na týchto pretekoch sa pokúšali už aj v Hamburgu na MS, no na štartovú listinu sa nedostali. Tentokrát to vyšlo a Slovensko zažije v tejto disciplíne veľkú medzinárodnú premiéru. "Keďže je to premiéra, ťažko očakávať nejaký veľký výsledok. Ale pevne verím, že naši nesklamú," uzavrel pre TASR Jurášek.