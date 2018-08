TASR

Slovenská 18-ka zdolala na Hlinka Gretzky Cupe Švajčiarsko 5:3

V noci zo štvrtka na piatok SELČ nastúpia v zápase o konečné 5. miesto proti Česku.

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa teší zo strelenia gólu na turnaji Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Edmontone. — Foto: TASR/AP

Edmonton 9. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov si na Hlinka Gretzky Cupe v kanadskom Edmontone pripísali na konto prvé víťazstvo. Zverenci trénera Viliama Čacha zdolali v A-skupine Švajčiarsko 5:3, keď o svojom triumfe rozhodli tromi gólmi v záverečných siedmich minútach.

V noci z piatka na sobotu o 00.00 SELČ nastúpia v zápase o konečné 5. miesto proti Česku.

Hlinka Gretzky Cup - A-skupina:

SLOVENSKO „18“ – Švajčiarsko „18“ 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Góly: 13. Jendek (Eliaš), 36. Čajkovič (Turanský, Matej Ilenčík), 53. Mrázik (Chromiak), 57. Chromiak (Sojka, Michal Mrázik), 60. Mrázik (Chromiak) – 22. Fiedler (Schwenninger), 45. Knak (Baragano, Rochette), 53. Knak (Stoffel, Rochette). vylúčení.: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

SLOVENSKO: Kozel – Turan, Golian, Ilenčík, Kňažko, Beňo, Hatina, Gajdoš, Hudík – Mrázik, Sojka, Chromiak – Haščák, Turanský, Čajkovič – Valigura, Škultéty, Volko – Kormúth, Eliaš, Jendek

Švajčiarsko: Ruppelt – Delémont, Baragano, Huber, Villa, Schweizer, Landolt, F. Fuchs – Stoffel, Rochette, Knak – Andersson, Bardh, Marchand – Fiedler, Dähler, Schwenninger – Hasler, Schläpfer, Bouchareb.

Viliam Čacho, tréner SR 18 (zdroj: hockeyslovakia.sk):

„Náročný zápas a to nielen po fyzickej stránke. Tretí deň za sebou sme hrali zápas, pričom predošlé dva boli nesmierne náročné a dlhé, pretože sme v oboch až do konca zápasu bojovali o výsledok. To sa možno dnes prejavilo na ľade, že sme mali menej síl a keď nie sú sily, tak nejde ani hlava. Chalani si však víťazstvo zaslúžili. Zápas odbojovali, zvrátili ho z nepriaznivého stavu, čo sú veľmi pozitívne momenty.“

ďalšie výsledky:

A-skupina:

Švédsko – Kanada 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Góly: 14. Raymond (Holtz, Söderblom), 48. Holtz (Raymond), 56. Söderblom (Björnfot, Holtz) – 15. Williams (Suzuki, Korczak), 33. Lafreniere (Cozens, Barron), 54. Robertson (Williams, Rees), 58. Dach (Byram, Lafreniere)

tabuľka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 18:5 9

2. Švédsko 3 2 0 0 1 12:6 6

------------------------------------

3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 9:11 3

4. Švajčiarsko 3 0 0 0 3 3:20 0

B-skupina:

Fínsko – Česko 3:4 pp (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1)

Góly: 20. Miettinen (Aaltonen, Kokkonen), 48. Kokkonen (Loponen, Puistola), 51. Pärssinen (Heinola, Piiroinen) – 7. Haš (Raška, Barinka), 33. Beránek (Pytlík, Homola), 50. Mužík (Peterek, Pytlík), 62. Teplý (Barinka, Haš)

Rusko – USA 8:3 (3:0, 1:3, 4:0)

Góly: 13. Guščin (Lichačjov, Abramov), 17. Lichačjov (Abramov, Guščin), 19. Mironov (Nikolajev, Amirov), 38. Podkolzin (Nikolajev, Gutik), 42. Guščin (Lichačjov), 49. Abramov (Lichačjov), 52. Podkolzin (Mironov), 60. Byčkov (Abramov, Guščin) – 23. Mastrosimone (Miller), 24. Kaliyev (Mancinelli, Silianoff), 29. Colangelo (Reid, Farinacci)

tabuľka:

1. Rusko 3 3 0 0 0 19:5 9

2. USA 3 2 0 0 1 15:11 6

--------------------------------

3. Česko 3 0 1 0 2 4:12 2

4. Fínsko 3 0 0 1 2 7:16 1

ďalší program:

piatok 20.00 SELČ: o 7. miesto Švajčiarsko - Fínsko

piatok 23.00 SELČ: semifinále Švédsko - Rusko

sobota 00.00 SELČ: o 5. miesto SLOVENSKO - Česko

sobota 03.00 SELČ: semifinále Kanada - USA