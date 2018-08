TASR

Dnes o 08:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní EL: Ševela: Máme šancu urobiť dôležitý krok

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela počas tlačovej konferencie pred štvrtkovým zápasom 3. predkola Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - SK Rapid Viedeň v Bratislave v stredu 8. augusta 2018. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 8. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si v prvom dueli 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 doma s Rapidom Viedeň (štvrtok, 21.05 h) chcú vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pred odvetou. "Máme šancu urobiť dôležitý krok pre Slovan i slovenský futbal," povedal kouč Martin Ševela na predzápasovej tlačovej konferencii.

Večer pred zápasom bolo na duel na Pasienkoch predaných viac ako 5000 vstupeniek, informoval klubový web. "Rapid máme zmapovaný, pozreli sme si jeho dva ligové zápasy. Je to skúsený, konsolidovaný tím so zaujímavými individualitami. Víkendová remíza 1:1 s Altachom bola možno prekvapujúca, no my sa pozeráme na seba. Sme pripravení odovzdať maximum a potešiť fanúšikov, ktorí prídu na štadión vo väčšom počte," vyhlásil Ševela.

Podľa trénera Slovana sú šance na postup vyrovnané. "Z celkového pohľadu to vidím 50:50, nie je tu jasný favorit. Pre nás je to určite hrateľné, no veľmi bude záležať už na úvodnej konfrontácii na domácom ihrisku. Našou úlohou bude hlavne neinkasovať a prípadne skórovať. Pohárová matematika je jasná."

Zdravotný stav kádra "belasých" je uspokojivý. "Dlhodobo chýba Jurij Medveděv, ostatní hráči budú k dispozícii. Ibrahim Rabiu a Dávid Holman mali menší výpadok, ale od pondelka aj oni trénovali naplno. O konečnej podobe zostavy sa rozhodnem až vo štvrtok po dopoludňajšom rozcvičení. Michal Šulla má trochu problém s kolenom, uvidíme, ako sa situácia vyvinie zajtra. Budeme sa snažiť o hru, ktorá nás zdobila v lige i pohári. Samozrejme, vždy proti vám stojí súper so svojimi kvalitami a zámermi. Máme pripravené varianty čo sa týka zmeny herného štýlu, ale tie teraz nebudem otvárať. Hráčov pripravujeme na to, aby vedeli reagovať na zmenu priebehu hry pri zmene skóre. Hráči vedia, ako sa v takýchto situáciách zachovať," povedal Ševela.

"Rapid má výborný tím a výbornú históriu, podobne ako my. Je to tretie kvalifikačné kolo Európskej ligy, takže nič iné ako kvalitného protivníka nemôžeme očakávať. Sme tu, máme plán, ciele a vieme, čo na súpera môže platiť, keďže sme ich podrobne sledovali. Som si istý, že ak podáme výkon na hranici našich možností, tak súperovi spôsobíme problémy a budeme sa biť o postup," povedal útočník Slovana Andraž Šporar.