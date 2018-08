TASR

ME: Volko zo semifinále dvojstovky nepostúpil

Ján Volko si na šampionáte viac trúfal na dvojstovke ako na polovičnej trati.

Archívna snímka, Ján Volko. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Berlín 8. augusta (TASR) - V semifinále dvojstovky na ME atlétov v Berlíne slovenský šprintér Ján Volko dosiahol čas 20,58, finišoval tretí a do finále nepostúpil.

Ján Volko si na šampionáte viac trúfal na dvojstovke ako na polovičnej trati. Do semifinále ho nasadili a už tento fakt znamenal, že si môže na veľa trúfať. Postupový kľúč dva plus dvaja bol pre všetkých veľká výzva. Volko v 5. dráhe mal v 1. behu pri sebe vpravo voľnú dráhu a zľava Turka Gulijeva, jediného Európana, ktorý sa tohto roku dostal pod 20 sekúnd. Po štarte bol na tom veľmi dobre, potom už spomalil, okrem Gulijeva ho predstihol aj Ír Reid a musel čakať, či do finále postúpi na základe času 20,58.

"Chcel som byť vo finále, aj som dúfal, že to vyjde na čas, no evidentne to nestačilo," sklamane hodnotil Volko. "Pocitovo sa mi nebežalo zle, dostal som pokyny bežať svoj beh, bez ohľadu na súperov, no niečo sa nepodarilo. Buď som bol nervózny, alebo, neviem, ťažko povedať, že to nevyšlo. Na tréningu sa mi behalo dobre, aj príprava bola fajn. Veľmi som chcel v obľúbenej dvojstovke ukázať, čo vo mne je, no nepodarilo sa."

Ján Volko dvojstovku uprednostňoval v hierarchii dôležitosti.

"Na stovke som nečakal, že to vyjde, na dvojstovke som chcel viac, aj lepší výkon, no nechcem porovnávať. Ani choroba ma nemohla ovplyvniť, na tréningu som nejaký jej dopad nepocítil, možno mi veľké chcenie zviazalo nohy, asi to bolo o nervozite. Stovka mi nejaké sily ubrala, no som dosť trénovaný na to, aby som to zvládol."

Pátranie po príčinách si vyžiada hlbšiu analýzu.

Ján Volko: "Ktovie, keby ma nenasadili, možno by mi kvalifikácia poslúžila, no to je otázne. Inak tá dvojstovka nebola až taká strašná, nemusel som sa trápiť s ostatnými, no Ír ma predbehol a vytlačil z postupového miesta. Osobne si myslím, že to mohlo byť rýchlejšie, no určite to nebola premárnená príležitosť. Opäť som sa posunul dopred, už by som mal byť skúsený, no nervozita ešte zohráva úlohu. Aj trénerka mi pomáha v mentálnom tréningu, ďalší človek by už pri mne nebol na osoh, ona do mňa najlepšie vidí."

V druhom behu bežal na tretej pozícii Brit Gemili s 20,46, Francúz Zeze 20,49, Holanďan Martina 20,51 i Grék Tsákonas 20,54, všetci s lepšími časmi ako Volko, čo znamenalo, že nepostúpil do finále. V celkovom sumáre obsadil 13. miesto, na postup s časom by musel zabehnúť 20,46.

Výsledky semifinále 200 m, 1. beh: 1. Ramil Gulijev (Tur.) 20,33, 2. Leon Reid (Ír.) 20,38, 3. Ján VOLKO (SR) 20,58

Zlato na 10.000 m pre Izraelčanku Salpeterovú

Lonah Chemtai Salpeterová z Izraela zvíťazila na ME v Berlíne vo finále behu na 10.000 m časom 31:43,29. Pôvodom Keňanka vydržala dlhé sólo a odrazila nápor striebornej Holanďanky Susan Kruminsovej, v cieli úplne vyčerpanej, tretia dobehla Švédka Meraf Bahtová.

Vo finále behu na 10.000 m žien sa zoradilo na štarte 26 vytrvalkýň a favorizovali sa najmä tie, ktorým v žilách kolovala africká krv, či už Salpeterová z Izraela, alebo Canová z Turecka. Obe čoskoro ťahali vedúcu päťčlennú skupinku, vrátane Švédky Bahtovej, Holanďanky Kruminsovej a Rumunky Bobocelovej. Afričanky Salpeterová a obhajkyňa titulu Canová však nasadili k trháku, pridala sa k nim aj Kruminsová, až z nich napokon 'vystrelila' Salpeterová a v dlhom sóle vydržala až do cieľa. Obdivuhodný výkon na hranici vyčerpania podala druhá Kruminsová.

Finálové výsledky ženy 10.000 m: 1. Lonah Chemtai Salpeterová (Izr.)31:43,29, 2. Susan Kruminsová (Hol.) 31:52,55, 3. Meraf Bahtová (Švéd.) 32:19,34, 4. Alina Rehová (Nem.) 32:28,48, 5. Yasemin Canová (Tur.) 32:34,34, 6. Alice Wrightová (V. Brit.) 32:36,45

Nečakané tituly pre Tentógloua v diaľke a Gubovú v guli

Nečakané tituly pre Gréka Militiádisa Tentógloua v diaľke a Paulinu Gubovú v guli sa zrodili na ME v Berlíne. Tentóglou skočil víťazných 825 v 5. pokuse, Gubová vrhla zlatých 19,33 v záverečnom.

Už kvalifikácia diaľkárov naznačila, že vo finále to bude veľký boj o každý centimeter. Česi vkladali do finále veľké nádeje, Juška mal zo všetkých súperov v sezóne najdlhší skok (827) a bol najväčší kandidát aj na zlato. Úplne však zlyhal s 12. miestom so 773 cm. Cestu k medaile mal vydláždiť minimálne osemmetrový pokus a taký sa očakával aj od jeho najväčšieho súpera, mladého Gréka Tentógloua.

Takmer v bezvetrí sa na osem metrov čakalo do 2. série, keď zavelil do útoku Nemec Heinle so sezónnym maximom 813 cm. V 3. sérii navlas rovnako skočil Ukrajinec Nikyforov 813 cm, druhý najdlhší pokus mal lepší a Nemca z pozície lídra odsunul. V 5. sérii však explodoval 20-ročný Tentóglou so sezónnym maximom 825 cm a po sérii 796 - 780 - 800 - x - 825 - 704 ho už nikto z prvej priečky nevytlačil. K doterajším juniorským medailám pridal seniorskú, a hneď zlatú.

Vo vrhu guľou jediná Európanka, čo tohto roku pokorila 20 m Nemka Schwanitzová, sa tretieho zlata za sebou na ME nedočkala. V záverečnom pokuse ju oň pripravila Poľka Paulina Gubová s 19,33. Jej séria 18,77 - 18,77 - x - 18,49 - 19,02 - 19,33 mala stúpajúcu tendenciu v závere a vybojovala si premiérovú šampionátovú medailu, dokonca v zlatom lesku.