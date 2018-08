EL: Pre Trenčín je Feyenoord aj bez opôr špeciálnou motiváciou

TASR

Na snímke vľavo tréner AS Trenčín Ricardo Moniz a hovorca AS Trenčín Martin Galajda počas tlačovej konferencie pred zajtrajším prvým zápasom 3. predkola Európskej ligy AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam v Žiline dňa 8. augusta 2018. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 8. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín absolvovali v stredu večer na trávniku štadióna Pod Dubňom v Žiline oficiálny tréning pred úvodným duelom 3. predkola Európskej ligy UEFA proti holanskému veľkoklubu Feynoord Rotterdam. Na duel proti čerstvému víťazovi holandského superpohára sú Trenčania naladení dobre.

Mierny optimizmus im do žíl vlieva aj fakt, že Holanďania pricestovali na Slovensko bez niekoľkých hráčov základnej zostavy, vrátane hviezdneho útočníka Robina van Persieho. Tréner slovenského tímu Ricardo Moniz sa však na to nesústreďuje, rovnako ani na fakt, že hostia pred žilinským zápasom neabsolvovali ani oficiálny tréning. "Feynoord má veľa kvalitných hráčov, nielen Van Persieho, aj keď ten je dozaista svetovým hráčom. Holandský tím je aj bez niekoľkých hráčov veľmi silný a má za chýbajúcich určite dostatočnú náhradu. Prečo si súper nezatrénoval v Žiline neriešim. Možno nechceli riskovať zranenie, možno majú na to špeciálne dôvody. O podcenení nášho tímu by som ale nehovoril," myslí si tréner AS Trenčín.

Kouč Moniz bude spokojný, ak jeho hráči ukážu vo štvrtkovom prvom dueli trenčiansku filozofiu futbalu. "Našou prioritou je hrať ofenzívne, kreatívne, strieľať góly, hrať riskantne. To je náš štýl hry, ktorým sa chceme prezentovať. Máme v mužstve množstvo talentov, ktorých chceme dostať na európsku úroveň a chceme hrať s nimi v Európe. Takéto zápasy, ako proti Feynoordu vám ukážu, či na to máte, alebo ostávate iba priemerným hráčom."

V tíme dvojnásobného slovenského šampióna pôsobí viacero hráčov z krajiny tulipánov, majiteľ trenčianskeho klubu Tschen La Ling a tréner Moniz za Feynoord dokonca hrávali a tréner sa v najväčšom svetovom prístave navyše narodil. Špeciálny zápas to bude aj pre stredopoliara AS Trenčín Joeyho Sleegersa, ktorý prešiel mládežníckou akadémiou 15-násobného holandského šampióna. "Je to skvelé, že môžem nastúpiť proti tímu, v ktorom som v mládežníckom veku hrával. Nikdy som však nenastúpil na súťažný zápas v prvom tíme. Aj preto mám špeciálnu motiváciu ukázať sa pred bývalým klubom. Určite budeme hrať proti Feynoordu ofenzívne a dúfame v dobrý výsledok. Máme na to, aby sme v domácom prostredí zvíťazili, pretože v odvete na štadióne De Kuip to bude veľmi zložité. Bolo by teda dobré vyhrať a urobiť pred odvetou v Holandsku dobrý výsledok," prezradil 24-ročný Holanďan.

Dôležitým mužom v trenčianskej zostave bude jeden z najskúsenejších hráčov tímu z Považia, brankár Igor Šemrinec. Skúsený gólman však svoj post v zápase s veľkým favoritom nevidí ako ten najdôležitejší. "Každý z nás bude v zostave dôležitý a musíme sa spoliehať jeden na druhého. Musíme podať kvalitný výkon a potrápiť Feynoord najmä v našom prostredí. Bude to pre nás určite najväčší zápas v tejto sezóne proti najkvalitnejšiemu tímu, o tom niet pochýb. Pre väčšinu chlapcov pôjde zároveň aj o jeden z najväčších zápasov či dvojzápasov kariéry. Tréner, ani majiteľ tímu nám nič špeciálne za dobrý výsledok či postup nesľúbil, ale do zápasu ostáva ešte jeden deň a možno chlapci z Holandska, ktorí sú v tíme, s niečím prídu. Špeciálny je však už len súper, z tohto pohľadu sme si asi ani lepšieho nemohli želať," tvrdí 30-ročný brankár.

Miernou výhodou pre Trenčanov môže byť žilinský umelý trávnik, s ktorým už majú niekoľko skúseností a na ktorého kvalitu sú zvyknutí aj zo svojich tréningov. "Nemyslím si, že pre Feynoord to bude nejaká neznáma, pretože aj holandské tímy hrávajú na umelých trávnikoch. Do určitej miery však môže byť tento typ trávnika pre nás výhodou. Môže to pomôcť našej hre, ktorá je založená na držaní lopty, ale všetko sa ukáže až priamo na ihrisku," zakončil Šemrinec.

Zápas v Žiline má výkop o 19.00 h a očakáva sa na ňom návšteva okolo osemtisíc divákov. Holandský klub bude mať k dispozícii sektor hostí na severnej tribúne pre 600 divákov.

Duel nebude vysielať ani jedna zo slovenských televízií. Klubu AS Trenčín sa podarilo dohodnúť na predaji televíznych práv iba na území Holandska, informoval na svojej webstránke. "Je nám ľúto, že jeden z najvýznamnejších zápasov v histórii trenčianskeho futbalu, nebude na obrazovkách ani jednej zo slovenských televízií. Tento fakt platí napriek tomu, že zmenou výkopu zápasu z 20.30 h na 19.00 h sme sa snažili vyjsť v ústrety najmä televíznym spoločnostiam. Nie po prvý raz sme sa vyhli kolízii dvoch slovenských tímov hrajúcich atraktívne zápasy v pohárovej Európe. Mrzí nás to o to viac, že naše predchádzajúce zápasy proti Budučnosti Podgorica a Górniku Zabrze, priniesli skvelú reklamu slovenskému klubovému futbalu. Aj pri týchto zápasoch sme urobili kompromisy pri zmene hracích časov. Jediným záujemcom o vysielanie prvého zápasu proti pätnásťnásobnému majstrovi Holandska bola verejnoprávna RTVS, ktorá odvysielala aj naše predchádzajúce zápasy v Európe. Podmienky, ktoré nám predostrela, však boli z pohľadu atraktivity ponúkaného produktu, dôležitosti stretnutia a aktuálnej situácie na trhu, neakceptovateľné," uviedol klub AS Trenčín na oficiálnej stránke.