UCI potrestala Moscona päťtýždňovým dištancom za útok na súpera

Jazdec stajne Sky tak nemôže pretekať do 12. septembra.

Berlín 8. augusta (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) potrestala Taliana Gianniho Moscona päťtýždňovým zákazom činnosti za útok na súpera počas tohtoročnej Tour de France. Jazdec stajne Sky tak nemôže pretekať do 12. septembra.

Moscona vylúčili z Tour po tom, ako sa krátko po štarte 15. etapy z Millau do Carcassonne snažil udrieť päsťou pretekára stajne Fortuneo-Samsic Elieho Gesberta z Francúzska. Rozhodcovia si po etape pozreli videozáznam incidentu spolu s manažérom tímu Sky Daveom Brailsfordom a športovým riaditeľom Nicolasom Portalom a následne dvadsaťštyriročného Taliana vylúčili.

"Akceptujem trest od UCI. Urobil som to v zápale pretekov a nemal som v úmysle trafiť svojho súpera. Ako ukazuje videozáznam, nedotkol som sa ho. No ľutujem to a už som sa Eliemu Gesbertovi i tímu Fortuneo Samsic za tento incident ospravedlnil," citovala ho agentúra dpa.

Pre Moscona to nebolo prvé disciplinárne previnenie. Vlani ho obvinili, že úmyselne spôsobil pád Sebastiena Reichenbacha z FDJ na pretekoch Tre Valli Varesine. Medzinárodná cyklistická únia však v júni prípad uzavrela s tým, že nemá dostatok dôkazov na udelenie trestu. Reichenbach si pri páde zlomil lakeť a bedro.

Švajčiar tvrdí, že Moscon sa mu chcel odplatiť za jeho podiel na zverejnení rasistického slovného útoku pretekára Sky na Francúza tmavej pleti Kevina Rezu. K incidentu prišlo na Okolo Romandie 2017 a Moscon sa k nemu priznal, za čo mu vedenie tímu udelilo šesťtýždňový trest. UCI vo veci nekonala.