Campenaerts obhájil na ME titul v časovke, Čanecký skončil 33.

Campenaerts patril medzi najväčších favoritov na triumf a podarilo sa mu obhájiť titul z vlaňajšieho šampionátu v dánskom Herningu. Pred dvomi rokmi v Plumelecu bol strieborný.

Na archívnej snímke slovenský cyklista Marek Čanecký. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Glasgow 8. augusta (TASR) - Belgický reprezentant Victor Campenaerts obhájil titul v časovke cestných cyklistov na ME v Glasgowe. Dvadsaťšesťročný pretekár profesionálneho tímu Lotto Soudal zvládol 45,7 km dlhú trať v daždi za 53:38,78 min a len o 0,63 sekundy zdolal Španiela Jonathana Castrovieja. Na treťom mieste skončil Nemec Maximilian Schachmann s mankom 27,38 s.

Jediný slovenský reprezentant na štarte Marek Čanecký z Dukly Banská Bystrica obsadil predposledné 33. miesto, keď na mestskom okruhu zaostal za víťazom o sedem minút a 38,5 sekundy

Campenaerts patril medzi najväčších favoritov na triumf a podarilo sa mu obhájiť titul z vlaňajšieho šampionátu v dánskom Herningu. Pred dvomi rokmi v Plumelecu bol strieborný. "Vedel som, že po slabšom začiatku mám veľkú medzeru na jazdcov ako Yves Lampaert, ale aj to, že dlhé rovné cesty sú moja silná stránka. Takže som sa stále blížil. Aj napriek dažďu sme išli naplno. Tréner ma upozorňoval, nech som opatrný v zákrutách, pretože keď spadnete, stratíte všetko. V závere som išiel úplne naplno a videl som Castroviejov čas. Výhra je výhra a ja vždy vyhrám veľmi tesne, no myslím, že dnes to bolo najtesnejšie," povedal pre cyclingnews.com.

Belgičan sa najbližšie chystá na domácu BinckBank Tour a koncom augusta pravdepodobne aj na Vueltu. Predstaví sa aj na MS v rakúskom Innsbrucku, no na náročných kopcovitých tratiach si na triumf príliš neverí. "Nie je to trať pre mňa, ale pokúsim sa aspoň o Top5. Môj veľký cieľ je olympiáda 2020 v Tokiu," dodal.