TASR

Dnes o 19:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Talentovaný Studenič pred odchodom do New Jersey trénuje v Skalici

Diabli si ho vybrali v júni 2017 v 5. kole zo 143. miesta.

Marián Studenič, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Skalica 8. augusta (TASR) - Na prvom tohtosezónnom tréningu na ľade sa s hokejistami HK Skalica pripravoval aj Marián Studenič. Ten sa pripravuje so svojim bývalým klubom predtým, ako odíde do zámoria, kde ho čaká kemp klubu NHL New Jersey Devils.

Diabli si ho vybrali v júni 2017 v 5. kole zo 143. miesta. "Už mám za sebou počas leta jeden pobyt v New Jersey. Zúčastnil som sa nováčikovského kempu, kde sme trénovali, zoznamovali sme sa s organizáciou a so spoluhráčmi, ktorí boli cez leto draftovaní. Bol som tam už druhýkrát a kemp som si doslova užíval. Je to ako sen, či už starostlivosť alebo aj všetko okolo toho. Taký týždeň by určite chcel zažiť každý hokejista," uviedol pre TASR Studenič.

V súčasnosti zarezáva počas letnej prípravy. "Teraz som v deviatom týždni prípravy a som rád, že som sa konečne dostal na ľad, za čo som rád, keďže tréningov na suchu už bolo akurát dosť," netajil radosť talentovaný útočník.

Na ľade sa objavil v Skalici, kde svoj prvý tréning absolvovali hokejisti tamojšieho HK. "Pravidelne tu trénujem pred sezónou. Toto je už tretíkrát, keď sa pred cestou do Ameriky pripravujem s mužmi HK Skalica, za čo som klubu nesmierne vďačný. Vždy, keď vstúpim do mužskej kabíny, vrátia sa mi pekné spomienky na obdobie, keď som na Záhorí pôsobil."

Studenič sa už začiatkom septembra presunie zo Slovenska do hlavného kempu New Jersey. "Chcem sa čo najlepšie pripraviť, aby som zabojoval o miesto v hlavnom mužstve. V kempe má každý šancu zabojovať o miesto v NHL. Je to samozrejme aj o tom, kto komu zoberie prácu. Takže kto príde najlepšie pripravený na konci leta, ten má najväčšie šance. Ja urobím všetko pre to, aby som bol pripravený a uvidíme ako sa to vyvinie," dodal hokejista, ktorý už ako 16-ročný naskočil do mužského hokeja.