TASR

Dnes o 19:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hudobný fenomén Adam Ben Ezra sa vráti na Slovensko

Vystúpi na World Music Festivale v Bratislave.

Hudobný fenomén Adam Ben Ezra na World Music Festivale v Bratislave — Foto: World Music Festival / Ezra GozoMansur

Bratislava 8. augusta (OTS) - Internetový a hudobný fenomén Adam Ben Ezra sa vracia na Slovensko. Virálna senzácia a špičkový kontrabasista so záľubou v eklektickom súčasnom džeze vystúpi v bratislavskom Ateliéri Babylon dňa 15. septembra, počas gala koncertu World Music Festivalu Bratislava.

Preslávil sa kontrabasovým sólom vo videu Can’t Stop Running, ktoré nahral vo svojej obývačke. Video talentovaného hudobníka z Tel Avivu odvtedy videlo viac ako trištvrte milióna ľudí po celom svete. Hudobní kritici sa zhodujú, že ide o talentovaného kontrabasistu, ktorého virtuozitu umocňuje schopnosť originálne namiešať hudobnú paletu rôznych zvukov a nálad.

„Adam dokáže udrieť na skutočnú džezovú nôtu, čo my oddaní džezoví fanúšikovia milujeme,“ uviedol o ňom hudobník a kritik Dick Metcalf vo svojej recenzii pre Improvisation Nation Magazine. „Treba však podotknúť, že viac než k džezovej nálepke inklinuje k žánru „kreatívnej hudby“...,“ dodáva Metcalf na margo tvorby 35-ročného Izraelčana. Ten, ako sólový umelec na pódiu, vytvára unikátnu zmes beatboxu, spevu, nahrávania rozličných hudobných nástrojov do slučiek a ich následnou moduláciou efektmi, pričom to všetko dopĺňa brilantnou virtuozitou na kontrabase.

My dodávame, že bratislavský koncert bude jedinečný práve tým, že Adam Ben Ezra sa predstaví ako multiinštrumentalista a s využitím viacerých hudobných nástrojov okrem kontrabasu aj klavíra, klarinetu a miešaním hudobných štýlov, kde nebude chýbať flamencové sólo na kontrabase, či elektronika využitá v prerábke známej židovskej piesne.

Adam Ben Ezra sa venuje hudbe už od útleho detstva. Svoju kariéru odštartoval ako muzikant v jazzových kluboch a kaviarňach, kde hrával aj s miestnymi hudobníkmi a skupinami. V roku 2008 zverejnil na svoje prvé úspešné internetové video s coververziou skladby Michaela Jacksona, Billie Jean. Na jeho koncertoch je však možné počuť aj unikátne verzie piesní od The Beatles, Davida Bowieho či skupiny Nirvana.

V roku 2013 vydal prvé EP s názvom Adam Ben Ezra a začal častejšie koncertovať aj mimo Izraela, predovšetkým v Európe. O rok neskôr sa pridal k sprievodnej kapele populárnej izraelskej speváčky Noa, s ktorou vystupuje prakticky dodnes. V roku 2015 vyšiel jeho prvý album Can´t Stop Running, na ktorom sa podieľali aj gitarista Adam Ben Amitai a bubeník Gilad Dobrecky. O dva roky neskôr vydal album Pin Drop (2017), ktorý nahral v známych lichtenštajnských štúdiách Little Big Beat Studios, za prítomnosti publika. „Bola to jedna z najjedinečnejších a najkreatívnejších skúseností, aké som kedy zažil. Nahrávať album za prítomnosti živého publika je veľkou výzvou, ktorá vyžaduje množstvo koncentrácie, keďže skladby sú nahrávané na jedenkrát a bez možnosti opraviť sa,“ uviedol nadšene Adam Ben Ezra na margo analógovej nahrávky, ktorá tak získala jedinečný retro zvuk. „Počas tejto skúsenosti som sa naučil naozaj mnoho. Verím, že vybrúsila moje vystupovanie, vylepšila moju schopnosť porozumieť, čo je to žiť v prítomnom okamihu, a za to všetko som naozaj vďačný,“ uzatvára Ezra.

Vstupenky na koncert sú k dispozícií v sieti predpredaj.sk aj vo forme zvýhodneného festivalového pasu. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke festivalu.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a k jeho realizácii prispeli aj ďalší partneri ako sú Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava-Mesto, Bratislava-Staré mesto, Stredoeurópska nadácia, Hudobný fond a SOZA.