TASR

Dnes o 18:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní RARITA V TREBIŠOVE: Návštevníci cintorína majú k dispozícii sviečkomat

Návod na obsluhu je umiestnený na zariadení a o výške poplatku informujú nálepky, ktoré uvádzajú aj dobu horenia produktu.

Na Mestskom cintoríne v Trebišove pribudol automat na kahance. Je umiestnený pri hlavnom vstupe na Mestský cintorín v blízkosti Domu smútku. Prístupný verejnosti je v čase otváracích hodín cintorína. V Trebišove 8. augusta 2018. — Foto: TASR/Roman Hanc

Trebišov 8. augusta (TASR) – Automat na kahance uviedli v týchto dňoch do prevádzky v Trebišove. Tzv. sviečkomat je umiestnený pri hlavnom vstupe na Mestský cintorín, v blízkosti Domu smútku. Funguje nepretržite a verejnosti je prístupný v čase otváracích hodín cintorína.

Podľa hovorkyne mesta Martiny Mištaničovej nie je používanie automatu náročné ani pre seniorov. „Návod na obsluhu je umiestnený na zariadení a o výške poplatku informujú nálepky, ktoré uvádzajú aj dobu horenia produktu," spresnila.

Ako pre TASR povedal zástupca riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov Michal Davala, záujemcovia majú na výber dva druhy kahancov a dva druhy parafínových náplní. „Tento sviečkomat je prieskumný, ak by sa to osvedčilo, je dohodnutá spolupráca s dodávateľskou firmou, ktorá nám môže dodať aj viacej automatov," ozrejmil. Sviečkomat by podľa Davalu mohol v budúcnosti pribudnúť aj na cintoríne v Milhostove.

Kapacita sviečkomatu je viac než 100 sviečok. "V prípade vyčerpania jednotlivých náplní v stroji ich správca cintorína okamžite doplní," pripomenul Davala. Ako hovorí, výhodou stroja je aj to, že je vyhotovený z ťažkého materiálu a je pod stálym kamerovým dohľadom. Mištaničová doplnila, že novozriadený automat bude podliehať častej kontrole mestských policajtov.

Podľa Mištaničovej zadovážením zariadenia na samočinný výdaj sviečok mesto Trebišov rozšírilo rady východoslovenských miest ako Svidník, Stropkov, Bardejov či Humenné, ktorých obyvatelia už takúto službu využívajú.