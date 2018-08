Česmad chce zrušiť daň z vreckového a nižšiu daň z motorových vozidiel

TASR

Česmad na zlepšenie podmienok navrhuje zrušenie zdaňovania vreckového pre mobilných pracovníkov. Tento krok by podľa prvého viceprezidenta Pavla Hudáka pridal vodičom od 100 eur do 150 eur.

Na snímke prezident Česmad Slovakia Pavol Jančovič počas tlačovej konferencie k téme Vyňatie zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách a návrhy na zmenu v právnej úprave dane z motorových vozidiel 8. augusta 2018 v Bratislave.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Ak sa situácia na Slovensku nezmení, cestná doprava sa nedá zachrániť. Východiskom by mohlo byť zrušenie zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách a zníženie dane z motorových vozidiel aspoň na úroveň okolitých krajín. Uviedol to prezident Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky Česmad Pavol Jančovič na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Tá sa uskutočnila po rokovaní so štátnou tajomníčkou ministerstva financií Danou Meager.

"My sme, bohužiaľ, dopadli tak, že ak sa táto situácia urýchlene nezmení, tak cestná doprava už je nezachrániteľná," skonštatoval Jančovič. Zároveň dodal, že Meager prisľúbila zaangažovať sa do zlepšenia podmienok a hovoriť o tejto téme aj s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD). "Cítime šancu, že by sme mohli uspieť a (Meager - pozn. TASR) nepoužila argumenty, ktoré by nám túto ambíciu vyvracali," priblížil s tým, že v druhej polovici augusta plánuje združenie stretnutie so štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy Ladislavou Cengelovou. Hovoriť budú napríklad o oblasti mýta.

Česmad na zlepšenie podmienok navrhuje zrušenie zdaňovania vreckového pre mobilných pracovníkov. Tento krok by podľa prvého viceprezidenta Pavla Hudáka pridal vodičom od 100 eur do 150 eur. Jančovič doplnil, že daň z motorových vozidiel treba jednoznačne znížiť "aspoň na úroveň ostatných okolitých krajín, to je aspoň o polovicu". Zdôraznil, že na Slovensku je druhá najvyššia daň z motorových vozidiel v rámci Európskej únie (EÚ).

Situácia je podľa neho taká kritická, že v doprave chýbajú stovky až tisícky ľudí. Vodič v Nemecku dostane podľa Hudáka pri rovnakých nákladoch zamestnávateľa omnoho viac peňazí a slovenský zamestnávateľ mu nedokáže konkurovať. "My, akokoľvek dobre sa ich snažíme zaplatiť, akokoľvek sa ich snažíme získať, nás to stojí oveľa viac ako zahraničného dopravcu a ten človek dostáva oveľa viac ako u nás," podotkol. Súčasne zdôraznil, že cudzinci nie sú potrební, stačilo by, keby sa vrátili slovenskí vodiči zo zahraničia. Problémom podľa neho je aj to, že cudzinci, ktorí sa už zamestnajú v slovenskej firme, po určitom čase odídu za lepšími podmienkami, napríklad do Nemecka.