BSK a TTSK chcú medzi sebou integrovať verejnú dopravu

Integrovaný dopravný systém už funguje v Bratislavskom kraji. Je potrebné zapojiť doň aj Trnavský kraj. Významné percento práceschopnej populácie z TTSK dochádza na dennej báze do Bratislavy a okolia.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Trnavský samosprávny kraj (TTSK) chcú medzi sebou spustiť integrovaný systém verejnej dopravy. Tento mesiac majú preto podpísať memorandum, následne zbierať potrebné dáta a okolo novembra by už mohli byť jasné termíny, kedy k integrácii dôjde a akých spojov sa to bude týkať. Po stredajšom stretnutí o tom informovali predseda BSK Juraj Droba a predseda TTSK Jozef Viskupič.

Integrovaný dopravný systém už funguje v Bratislavskom kraji. Droba vysvetľuje potrebu zapojiť doň aj Trnavský kraj tým, že významné percento práceschopnej populácie z Trnavského kraja dochádza na dennej báze do Bratislavy a okolia. "Cítime viaceré problémy v doprave, rozprávali sme sa preto, ako dopravu lepšie integrovať, posilniť a zlepšiť komfort dopravy pre obyvateľov," povedal.

Miestna, prímestská a koľajová verejná doprava je podľa Viskupiča výzvou. Ako tvrdí, integrovaná doprava medzi oboma krajmi dáva logiku, či už pre ľudí z Trnavského kraja dochádzajúcich za prácou do hlavného mesta a jeho okolia, alebo pre Bratislavčanov dochádzajúcich za oddychom do Trnavského kraja. "Bez toho, aby sme zintegrovali BSK a TTSK, v rámci dopravnej agendy sa nepohneme ďalej. Cieľom je, aby sme z individuálnej dopravy dostali ľudí dobrovoľne do verejnej dopravy. Môj cieľ je, aby desať percent ľudí z individuálnej automobilovej dopravy presadlo do dobre nastavenej verejnej dopravy," skonštatoval.

Predsedovia dvoch susediacich samosprávnych krajov sa preto dohodli, že v auguste podpíšu memorandum a zostavia expertný tím, ktorý sa touto agendou bude zaoberať. "Nebude to skok, ale postupný proces, ktorý sa bude stále viac a viac uťahovať," podotkol Droba. Kraje budú teraz zbierať potrebné dáta, napríklad aké množstvo ľudí dochádza do práce z Trnavského do Bratislavského kraja, a vedeli tak nastaviť aj jednotlivé linky verejnej dopravy. "Plánujeme plnohodnotnú integráciu. Všetkým prácam však musí predchádzať analytická časť," uviedla Zuzana Horčíková zo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava (BID), ktorá koordinuje Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji. Ako spresnila, BID sa zapojila do projektu zlepšenia verejnej dopravy medzi Trnavou a Bratislavou a prvým výstupom z neho je zapojenie železničnej stanice a vlakovej dopravy z Trnavy do integrovaného dopravného systému. "Druhým výstupom bude štúdia realizovateľnosti rozšírenia integrovaného dopravného systému do Trnavského kraja na základe získaných dát," povedala.

Droba a Viskupič hovorili aj o využití lodnej dopravy na Dunaji pre ľudí na juhu Slovenska. "Výzva smeruje k rezortu dopravy. Technické riešenia existujú, ale máme legislatívnu nedostatočnosť," vysvetlil Viskupič.