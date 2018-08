TASR

Na MUFC vyšiel piatkový úvod Premier League, Mourinho: Nanešťastie

Anglický majster bude známy najneskôr 12. mája, keď je na programe záverečné 38. kolo.

Na snímke portugalský tréner José Mourinho. — Foto: TASR/AP

Londýn 8. augusta (TASR) - Súbojom Manchester United - Leicester City odštartuje v piatok nový ročník najvyššej anglickej futbalovej súťaže. Obhajca trofeje Manchester City sa predstaví v nedeľu na trávniku londýnskeho Arsenalu. Majster bude známy najneskôr 12. mája, keď je na programe záverečné 38. kolo.

V minulej sezóne sa o titule rozhodlo už s päťzápasovým predstihom. Zverenci Pepa Guardiolu stanovili rekordy Premier League v počte bodov (100), víťazstiev (32), víťazstiev na pôde súpera, (16), víťazstiev za sebou (16), strelených gólov (106) i skóre (+79). Prehrávali najmenej minút (153) a v tabuľke triumfovali s najväčším bodovým rozdielom (19) pred mestským rivalom. "Konkurenčné kluby ako Chelsea, Tottenham a Manchester City disponujú fantastickými hráčmi. Ďalšie, napríklad Liverpool, kupujú všetko a každého. Ak neskvalitníme náš káder, čaká na nás náročná sezóna," povedal tréner "červených diablov" Jose Mourinho pred štvrtkovou uzávierkou prestupov.

Jeho zverenci nastúpia na úvod proti Leicesteru, ktorý odohral otváracie stretnutie aj pred rokom. S Arsenalom prehral 3:4 a zápas vyrovnal maximum v počte gólov v dueloch úvodného kola. Celkovo v nich padlo 31 gólov, FC Watford remizoval s FC Liverpool 3:3, FC Burnley zdolal FC Chelsea 3:2 či Manchester United zvíťazil nad West Hamom United 4:0. Podľa Mourinha bude ťažké nadviazať na takýto výsledok, keďže na vicemajstra vyšiel už piatkový termín.

Z tímu Red Devils sa na uplynulých majstrovstvách sveta v Rusku zúčastnilo viacero futbalistov, Francúz Paul Pogba, Belgičan Romelu Lukaku či Angličan Marcus Rashford sa museli poponáhľať s návratom ku klubovým povinnostiam. "Nanešťastie sme dostali piatkový zápas, pondelok, utorok, streda a štvrtok nestačia na prípravu. Uvidíme, privítame akúkoľvek pomoc od týchto hráčov," dodal portugalský kouč pre agentúru DPA.

Tvorba zápasového kalendára však nie je jednoduchá. Vstupuje do nej niekoľko faktorov, ktoré sa týkajú nielen Premier League, ale aj nižších súťaží. Kluby sú popárované, aby napríklad FC Liverpool a FC Everton nehrali naraz doma. Proces sa začína po zverejnení kalendárov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a Európskej futbalovej únie (UEFA). Ligisti potom nahlásia svoje požiadavky, často nechcú hrať s rivalmi na Boxing Day, keďže v populárnom vianočnom čase zaznamenávajú dobrú návštevnosť aj proti iným súperom. Miestne derby si navyše vyžadujú väčšie zapojenie policajných zložiek, ktorých nasadenie vo sviatok by si vynútilo extra náklady, takže aj polícia môže požiadať o preloženie určitých súbojov. Tímy by v horizonte piatich vystúpení mali hrať dvakrát doma a tri razy vonku alebo naopak, nemalo by sa stať, aby hrali viac ako dvakrát za sebou buď doma, alebo vonku. Do úvahy sa berie aj cestovanie.

"Snažíme sa vyhnúť, aby viacero mužstiev cestovalo v rovnakom čase po rovnakých železničných alebo cestných trasách. Tiež sa snažíme obmedziť cestovanie na Boxing Day a Nový rok. Metropolitná polícia požiadala v roku 2012, aby sa pre olympijské a paralympijské hry v Londýne do 8. septembra nekonali prestížne duely. Nedá sa vyhovieť každému, ide o kompromis medzi všetkými klubmi. Počas deviatich mesiacov sa v Premier League a ligách pod záštitou English Football League odohrá 2036 stretnutí," povedal na webe premierleague.com Glenn Thompson zo spoločnosti Atos, ktorý od roku 1992 pripravil takmer 60.000 zápasových termínov. Vlani ho denník Daily Telegraph zaradil medzi 50 najmocnejších ľudí vo futbale, v magazíne Four Four Two bol v rebríčku 100 najvplyvnejších ľudí svetového futbalu.

Rozpis Premier League zverejnili 14. júna, no pre účasť anglických klubov v európskych súťažiach či televízne prenosy sa v ňom dejú zmeny.