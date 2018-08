Kristína Jurzová

Dnes o 18:20 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Spomeniete si? Toto sú knižky, ktoré ste v detstve milovali

Sú krásne a mnohé z nich nás natoľko ovplyvnili, že si ich dodnes pamätáme. Vo svojej knižnici by ich preto mali mať nielen deti, ale aj dospelí.

Ilustračné foto. — Foto: Instagram/_iba_my_

BRATISLAVA 11. augusta (Dobré noviny) - K prázdninám a detstvu sa nám viažu aj spomienky na to, ako sme si čítali knihy pre najmenších. Kým dnes kúpime na trhu naozaj takmer hocičo, v minulosti boli naše rané roky pretkané tou najkrajšou klasickou literatúrou. Slovenské ľudové rozprávky, naše národné povesti, ale aj knihy so zvieracími hrdinami, ktorí boli pre nás vzorom. To všetko okorenené ľúbozvučnými riekankami, ktoré vieme odrecitovať ešte i dnes.

Toto sú tie najkrajšie detské knihy, ktoré ovplyvnili naše detstvo či dospievanie a ktoré nám navždy zostanú v spomienkach. Zoznam sme zostavili aj na základe ankety, do ktorej sa zapojili naši čitatelia.

1. Môj macík

„Šijem, šijem pomaličky, košieľku i nohavičky. A ty, Macko, ticho seď, oblečiem ťa hneď.“ To je jeden z nehynúcich veršíkov Márie Rázusovej-Martákovej, ktorý dodnes odrecitujú stovky Slovákov. Málokto však vie, že kniha Môj macík je preložená z ruskej verzie Moj Miska z roku 1953.

Táto publikácia je však už desaťročia považovaná za klenot literatúry pre najmenších a jej dosah je doslova generačný. „Milovali ho aj moje deti a miluje ho aj malá neterka. Nádherná kniha. Milujeme ju. Minulý víkend sme si ju so švagrinou a malou Hankou pri grilovačke nevedeli prestať predriekať,“ napísala v ankete naša čitateľka Janka. A o tom, že je naozaj populárna, svedčí aj to, že získala cenu Panta Rhei Award ako najpredávanejšia detská kniha roka 2011.

Kniha Môj macík je doslova generačná. Foto: Instagram/zzufii

2. Svrček a mravce

Dojemný príbeh o ľahkovážnom svrčkovi, ktorý sa nestaral o svoju budúcnosť, a usilovných mravcoch, ktoré mu nakoniec zachránili život, skvele prebásnila slovenská poetka Maša Haľamová.

Nádherne ilustrované leporelo zo sveta chrobáčikov zažíva dnes veľký návrat, pretože v roku 2017 sa milovníci tejto knihy dočkali jej ďalšieho vydania. A to, prečo je publikácia taká obľúbená, najkrajšie opísala naša čitateľka Lucia: „Každá druhá strana mala výrez, takže ste k textu najprv videli polovičku ilustrácie z ďalšej strany a potom na ďalšej strane sa vám odkryla celá. Aj moja dcéra ju mala veľmi rada, šepkávala som jej ju do uška pri zaspávaní, keďže ju poznám naspäť.“

Kniha v sebe skrýva závažné posolstvo o priateľstve a zodpovednosti. Foto: Instagram/ninnulina.cita

3. Čin-Čin

Ktože by nepoznal nezbedného vrabčiaka Čima a jeho krásnu žienku Čin-Čin? Veď príbeh ich vrabčej lásky sprevádza celé generácie rodičov a detí. Knižka je plná básničiek o lenivom vrabčiakovi Čimovi, no po mnohých príučkách sa napokon z neho stane správny vrabčí otec. Túto poučnú knižočku by si mal prečítať naozaj každý...

Slovenská klasika v podaní Ľudmily Podjavorinskej. Foto: Facebook/KLAusove KLEnoty

4. O psíčkovi a mačičke

Obľúbené rozprávky o psíčkovi a mačičke, ako spolu gazdovali v malom domčeku pod lesom, ako si v ňom spolu nažívali a chceli robiť všetko tak, ako robia veľkí ľudia a ešte o všelijakých iných veciach pre deti, napísal a nakreslil český autor Josef Čapek. A scéna o tom, ako spolu prali a sušili sa, sa stala priam kultovou.

5. Smelý zajko v Afrike

„Jednoznačne topka bol Smelý zajko v Afrike,“ napísala do ankety Jarka a za pravdu jej dalo viacero našich čitateľov. A niet divu, pretože mnohí z nás vďaka tejto knižke precestovali takmer celý svet.

Lenže akože by mohlo stačiť Smelému Zajkovi, že raz videl svet? Veď sa mu v ňom tak dobre vodilo, že si vyslúžil auto aj nevestičku. Akože by mohol doma obsedieť a akože by sa mohol vo svete strachovať? Svoju mladú žienku poučil, že keď si zajac natiahne nohavice, nemusí sa ani horára báť – a už sa im cesta míňala. Viedla ich cez potok, cez more, cez Turecko až do africkej púšte. Nebolo to nikde bez nebezpečenstiev, ale Smelý Zajko bol aj Zajko slávny. Slávna je aj knižka o ňom. Deti ju čítajú už vyše sedemdesiat rokov a všetkým sa páči. Iste aj preto, že obrázky nakreslil významný ilustrátor Jaroslav Vodrážka.

Precestovali sme s ním celý svet a nebáli sa žiadnych nástrah v ňom. Foto: Facebook/Katka Čálik

6. Danka a Janka

Volajú ich Bodky, pani učiteľka im občas povie Dvojbodka a sú navlas rovnaké. Vždy ich rozozná iba mamka, otec s tým má občas problém a ich brat Miško ich rozpozná len málokedy. O kom to hovorím? No predsa o dvojičkách Danke a Janke Botkových!

Veselé i poučné príbehy na nerozoznanie podobných sestričiek - dvojčiat napísala Mária Rázusová Martáková. Danka a Janka sú ako všetky deti, hašteria sa a pomáhajú si. A detských čitateľov zaujali natoľko, že z knihy dokonca vznikol animovaný seriál.

Veselé i poučné príbehy na nerozoznanie podobných sestričiek - dvojčiat menom Danka a Janka. Foto: Facebook/Poézia duše

7. Pipi Dlhá Pančucha

Toto dievčatko dnes pozná celý svet. Má dlhé meno - Pipilota Viktuália Roleta Zlatka Pančušisková Efraimová, ale hovorí si Pipi Dlhá Pančucha. Jej mamička je už anjel a otecko, bývalý námorný kapitán, je teraz pirátskym kráľom.

Pipi býva vo vile Vilôčke s koňom a opičiakom Pánom Galánom. Žije si, ako sa jej páči, lebo jej nik neprikazuje ani neradí. Keď jej zavadzia kôň, vezme ho do náručia a odloží na balkón, keď pozýva na narodeniny svojich kamarátov Aniku a Tomiho, napíše: Úbor: čo chcete, a v škole sa len čuduje. Pani učiteľke pokojne tyká a hoci sa nedohodnú, sľúbi, že sa ešte niekedy príde pozrieť.

Príbehy o nespútanom a dobrosrdečnom napísala Astrid Lindgrenová v roku 1945, a tak sa v svetovej literatúre pre deti narodila šťastná hrdinka, ktorá si získala srdcia ľudí naprieč všetkými kontinentmi.

„Pipi Dlhá Pančucha - mám ju už 33 rokov, moja najobľúbenejšia,“ napísala nám Lenka a do ankety pridala snímku svojej knihy, ktorá má už čo-to za sebou a z ktorej vidno, že bola neraz čítaná.

Lenkina obľúbená kniha má už 33 rokov. Foto: Facebook/Lenka Voreková Liščaková

8. Traja pátrači

A viacerým z vás utkveli v pamäti Traja pátrači. Americký spisovateľ Robert Arthur vydal v roku 1964 prvú tajomnú knihu určenú pre mladých čitateľov, ktorá sa pôvodne volala Alfred Hitchcock a traja pátrači. Neskôr Hitchcockovo meno odpadlo a dovedna vyšlo až desať kníh o odvážnej trojici.

Po smrti tohto spisovateľa v roku 1969 však Traja pátrači vychádzali aj naďalej, avšak už spod pera iných autorov. Dovedna tak vyšlo v pôvodnej sérii až 43 kníh a ako vedľajší produkt ďalších 11. Ak túžite po poriadnom dobrodružstve, Traja pátrači sú tá správna voľba.

Tieto knihy ovplyvnili celé generácie detí a mládeže. Foto: Instagram/talera_n

9. Z rozprávky do rozprávky

„Pre mňa bola úplná TOP-ka kniha "Z rozprávky do rozprávky". Boli v nej rozprávky z celého sveta, navyše nádherne ilustrované. Dodnes ju považujem za najkrajšiu rozprávkovú knihu,“ napísala nám čitateľka Mária.

A za pravdu jej dala aj ďalšia čitateľka Majka: „Z rozprávky do rozprávky. Čítal my ju môj otec niekoľkokrát, keď som bola malá a rozprávky z nej rozprávam aj svojim štyrom deťom, hlavne tie veselé: "Štyria figliari" ,"Hlúpy boháč"...“

Viac slov netreba, jednoducho si ju treba prečítať spolu s deťmi.

Z rozprávky do rozprávky... Foto: Facebook/Katka Čálik

10. Prostonárodné slovenské rozprávky

A to najlepšie na záver, pretože kto nečítal Dobšinského, ako keby nečítal nič. Prostonárodné slovenské povesti sú vari to najkrajšie a najtradičnejšie, čo v našej literatúre nájdete.

Prostonárodné slovenské rozprávky sú klenotom slovesného umenia, ktoré sa tradovalo na našom území celé stáročia z pokolenia na pokolenie. Až v devätnástom storočí romantici, ktorí verili, že rozprávky sú pamiatky dávnovekej minulosti, ich začali zapisovať a vydávať. Máloktorá z kníh vydaná na Slovensku v tomto storočí sa tešila takej obľube a úcte medzi čitateľmi. Mnohé námety boli prevzaté z dávnych pohanských bájí, stretávame sa v nich s fantastickými postavami Slnca. Mesiaca, Vetra, drakov a stríg, veštcov a hádačov. A samozrejme, dobro vždy zvíťazí nad zlom.

To najkrajšie, čo v slovenskej literatúre nájdete. Foto: Instagram/veronikamatuscin

A nezabudnite ani na výstižný výrok spisovateľa Milana Rúfusa: „Rozprávky nevznikali ako uspávanky, aby deti skôr zaspali; prichádzali na svet ako výpoveď, aby sa dospelí zobudili.“