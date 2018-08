Dominika Dobrocká

Práve si išli dať novomanželský bozk, keď začuli poriadny tresk. To, čo zachytil fotograf, nikto nepredpokladal

Prvý manželský bozk má byť nezabudnuteľný. Tento pár na neho nikdy nezabudne. Postarala sa o to ženíchova sestra.

— Foto: Twitter/Kevin Kennedy Ryan II

CHICAGO 8. augusta - Svadba je jedným z najkrajších okamihov, kedy si dvaja zaľúbenci sľúbia lásku na celý život. K tomuto výnimočnému dňu však patrí aj mierny stres a občas aj nie úplne bežná situácia. Niečo také zažili aj dnes už manželia Kevin Kennedy Ryan a Jessica Ryan-Smithová. Na ich svadbe vznikla totiž fotografia, ktorá dnes baví celý svet. Kevin ju zverejnil na pripomenutie si tretieho výročia svadby so svojou životnou láskou.

Keď nastal deň D, Chicago trápili vysoké horúčavy. Miesto konania bolo krásne, no keď si ho v októbri boli budúci manželia prezrieť, neuvedomili si práve nástrahy počasia. Išlo totiž o priestor, ktorý zdobili obrovské okná od zeme až po strop, a v deň svadby sa tak vďaka „výpeku“ zmenil na skleník. „Všetci sme boli v ten deň uponáhľaní, nikto z nás pravdepodobne nevenoval pozornosť dostatočnému množstvu jedla alebo vody, takže si myslím, že teplo v ten deň zvíťazilo a ukázalo sa to, keď sa moja sestra neudržala na nohách,“ opísal situáciu Kevin. Jeho sestra Grace totiž odpadla v momente, ako si manželský pár venoval svoj prvý bozk. Keď sa po pár sekundách pozreli na zem, videli priamo pri svojich nohách ležať Kevinovu sestru.

Všetci zostali ako obarení. Spočiatku panoval strach, pretože nikto nevedel, či si žieňa neublížilo. „Zhromaždili sme sa okolo a približne po 30 sekundách sa vrátila k vedomiu. Všetci sme boli radi, že je v poriadku. Grace bola trochu rozrušená a neustále rozprávala o tom, že nám zničila svadbu. Uistili sme ju, že je všetko v poriadku a asi po desiatich minútach sme sa už na celej situácii smiali,“ spomína na sekundy hrôzy Kevin. Grace sa na chvíľu posadila, dostala pohár vody a keď už bola v plnej sile, obrad sa zopakoval. Tentokrát si Kevin s Jessicou venovali manželský bozk číslo dva aj za prítomnosti Grace. Ako pamiatka na tento dnes už vtipný moment slúži fotografia, kde sa manželia bozkávajú a Grace trčia spoza nevesty iba nohy. A práve vďaka Kevinovi sa o tomto príbehu dozvedel celý svet a stal sa obrovským hitom internetu. K už spomínanej fotografii nezabudol napísať aj príznačný odkaz. „Pred tromi rokmi som si vzal lásku svojho života a moja sestra omdlela,“ napísal krátko a výstižne.

Príbeh dvoch súrodencov

Kevin a Grace sú nevlastnými súrodencami. Kevinovi rodičia sa totiž rozišli hneď po jeho narodení a on zostal žiť so svojím otcom v Amerike. Jeho matka sa vrátila do Veľkej Británie. V rámci výkonu práce vo vzdušných silách USA bol jeho otec premiestnený do zahraničia. Malý Kevin tak putoval do Anglicka, kde ho vychovávali starí rodičia. So svojím otcom sa do jeho smrti v roku 2008 kontaktoval iba občas. Keď zomrel, Kevin mal 18 rokov a dovtedy nikdy nevidel ani sa nerozprával so svojou sestrou. „Len čo zomrel môj otec, odcestoval som do štátov, kde som sa stretol so svojou sestrou a celou rodinou, ktorú som predtým nikdy nevidel,“ priznal. Bolo to pre neho veľmi zvláštne, keď jeho sestra prišla na svadbu. Súrodenci sú však radi. Mrzí ich len to, že sa stretli za veľmi smutných okolností.