ME v cyklistike: Van Dijková získala titul v časovke, Jaseková 32.

Ellen van Dijková, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Glasgow 8. augusta (TASR) - Holandská reprezentantka Ellen van Dijková triumfovala v časovke cestných cyklistiek na ME v Glasgowe. Tridsaťjedenročná pretekárka profesionálneho tímu Sunweb zvládla 32,7 km dlhú trať v daždi za 41:39 min a len o dve sekundy zdolala svoju krajanku Annu van der Breggenovú. Na treťom mieste skončila Nemka Trixi Worracková s vyše minútovým mankom.

Jediná slovenská reprezentantka na štarte Tatiana Jaseková obsadila 32. miesto z 34 štartujúcich pretekárok, keď na okruhu v centre mesta zaostala za víťazkou o sedem minút a dvadsať sekúnd.

Van Dijková vďaka stredajšiemu triumfu skompletizovala hetrik, keď predtým zvíťazila v časovke aj na ME 2017 v dánskom Herningu a ME 2016 vo francúzskom Plumelecu. Holanďanka si tesne po preťatí cieľa myslela, že vyhrala jej súperka.

"Na mokrých cestách a v klzkých zákrutách to bolo dosť náročné. Bol to však veľmi pekný okruh, ktorý išiel stále hore a dolu. Nevedela som, ako sú na tom ostatné pretekárky. Pár z nich som dokázal predbehnúť, čo bolo pekné, ale vedela som, že Anna bude pravdepodobne najsilnejšia. Keď som preťala cieľ, myslela som si, že to ona vyhrala o dve sekundy. Nakoniec som to bola ja a bolo to veľmi tesné. Vyhrala som národný šampionát, teraz európsky a ďalší cieľ sú majstrovstvá sveta," citoval víťazku portál cyclingnews.com.