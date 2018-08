Kristína Jurzová

Dnes o 14:45 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Myslíte si, že pred medveďom vyleziete na strom? Toto video vás presvedčí o opaku

Toto video vám ukáže, prečo sa neoplatí pred medveďom utekať na strom. Ak však na túto šelmu narazíte, treba vedieť, ako reagovať. Známy slovenský ochranár vám poradí, ako na to.

Medvede na strome. — Foto: reprofoto

BRATISLAVA 8. augusta (Dobré noviny) - Ak ste si doteraz mysleli, že najrýchlejšie šplhajú po stromoch opice, tak toto video vás rýchlo vyvedie z omylu. Obrovskú konkurenciu majú totiž aj v najväčšej slovenskej šelme. Pozrite sa, že to nie je žiadny zlatý plyšový macko.

Stretnutie s medveďom nie je nič príjemné. Vedia to nielen lesníci či ochranári, ktorí sa v prírode bežne pohybujú, ale aj turisti, ktorí neraz na túto šelmu na svojich potulkách narazia.

Svoje vie o tom aj známy slovenský ochranár a filmár Erik Baláž z iniciatívy My sme les, ktorý prezradil, že najväčší strach v živote zažil práve pri stretnutí s medveďom, ktorý ich s kamarátom doslova prekvapil. „Ten moment strachu trvá pár sekúnd, keď sa niečo také stane,“ uviedol v rozhovore pre Dobré noviny.

Ak sa teda dostanete do podobnej situácie, dôležité je podľa neho najmä nezvyšovať napätie, nekričať, otočiť sa a pomaly odkráčať. Aspoň tak sa jemu a jeho kamarátovi podarilo uniknúť medvedím pazúrom.

Ako sa teda zachovať, keď na medveďa narazíme?

„Neexistuje jedna odpoveď, pretože tie situácie sú rôzne. Medveď nie je nejaké nebezpečné zviera, že by nám hrozilo bezprostredné riziko len preto, že sme niekde, kde je medveď. To ako nehrozí,“ konštatuje.

Keďže je to však šelma, zaútočiť, samozrejme, môže, o čom svedčí už viacero prípadov. „Keď ten medveď už o mne vie, vtedy je dobré skôr akoby odvrátiť pohľad, snažiť sa znížiť riziko, lebo keď sa pozerám na medveďa alebo na tie mláďatá, tak skôr ten medveď má pocit, že asi chcem niečo zlé urobiť. Ale keď sa pozriem nabok, tak ten medveď si niekedy môže myslieť, že "aha, on ma ešte nevidí, tak ja sa niekde skryjem",“ hovorí s tým, že vtedy hlavne netreba kričať.

Inokedy nám zas krik môže podľa neho pomôcť. „Napríklad ak stojím niekde a medveď sa rýchlo pohybuje lesom alebo beží, vyslovene na mňa, tak musím trošku zakričať, lebo nemusí to počuť, v tom ako beží a buchoce. Trošku hlasnejšie niečo poviem, aby ma počul, a zastane a vtedy zistí, že "aha, človek je tam" a má šancu odísť. Lebo keby pribehol meter blízko ku mne, no tak zase je to riziko väčšie,“ radí skúsený ochranár prírody.

Pri medveďovi hraj mŕtveho

Ak sa však dostaneme do bezprostrednej blízkosti s „macom“, podľa odporúčaní v amerických národných parkoch si treba ľahnúť na zem a simulovať mŕtveho.

Baláž však tvrdí, že to treba použiť v situáciách, keď medveď nemá kam uniknúť alebo keď sú medvieďatá na strome. „Keď ten medveď má pocit ohrozenia, že človek ohrozuje mláďatá, tak zvalí toho človeka a keď sa ten človek postaví, tak ho medveď zvalí zase. A vlastne tým sa môže stať, že tých zranení bude ďaleko viacej. Čiže ak náhodou medveď človeka napadne, on ho nechce zožrať, on proste nemá kam utiecť, tak je dobré zostať ležať na zemi, schúliť sa do kĺbka alebo niečo a čakať aj 10 minút, nech má medveď s mláďatami čas odísť.“