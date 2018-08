TASR

E. Musk uvažuje o odkúpení všetkých akcií Tesly

Akcie Tesly v utorok vzrástli o 11 % na 379,57 USD za jednu, čo naznačuje, že investori dali tomuto plánu určitú dôveru.

Elon Musk v továrni Tesla v kalifornskom Fremonte, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

San Francisco 8. augusta (TASR) - Elon Musk, generálny riaditeľ americkej firmy Tesla, opäť šokoval trhy. V utorok (7.8.) totiž na sociálnej sieti Twitter oznámil, že uvažuje o prevzatí Tesly do súkromného vlastníctva a odkúpení všetkých jej akcií po 420 USD za kus, čo predstavuje 362 miliónov eur.

Pri tejto cene by hodnota investície dosiahla 72 miliárd USD, čo by bol najväčší obchod tohto druhu. Musk dodal, že získal finančné prostriedky na kúpu všetkých akcií Tesly, ale neposkytol ďalšie podrobnosti.

Musk aktuálne vlastní zhruba 20-% podiel v spoločnosti so sídlom v Palo Alto v Kalifornii. Povedal tiež, že má v úmysle poskytnúť existujúcim akcionárom Tesly možnosť ponechať si svoj podiel vo firme prostredníctvom špeciálneho fondu, ak budú chcieť.

"Uvažujem o prevzatí Tesly do súkromných rúk za 420 USD za akciu. Financovanie bolo zabezpečené," napísal Musk v prvom tweete. A neskôr v ďalšom dodal, že jedinou neistotou v súvislosti s dokončením dohody je, či získa súhlas akcionárov.

Prvý tweet zverejnil po tom, ako britské noviny Financial Times napísali, že významný podiel v Tesle získal saudskoarabský investičný fond Public Investment Fund (PIF), ktorý má pod dohľadom korunný princ Muhammad bin Salmán. Zatiaľ nie je jasné, či toto je to financovanie, o ktorom Musk hovoril. Financial Times s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou, napísali, že PIF získal 3 až 5 % akcií spoločnosti Tesla.

Muskovo oznámenie sa spočiatku stretlo s rozsiahlym skepticizmom. Zmätok, ktorý toto oznámenie na Twitteri v utorok vyvolalo, podnietilo tiež regulátorov akciového trhu Nasdaq, aby dočasne pozastavili obchodovanie s akciami spoločnosti Tesla.

Je totiž nezvyčajné, aby generálny riaditeľ firmy zverejňoval takéto dôležité oznámenie na sociálnych sieťach. No Musk pravdepodobne neporušil žiadne nariadenia, keď oznámil, že uvažuje o tom, že spoločnosť bude súkromná. Na druhej strane, jeho tvrdenie, že už má zabezpečené financovanie, by ho mohlo "vystaviť potenciálnemu právnemu riziku", ak sa ukáže, že financovanie je neisté.

Musk neskôr priniesol istú jasnosť do situácii v e-maile zamestnancom spoločnosti Tesla, ktorý bol tiež zverejnený na blogu Tesly. Obchodovanie s akciami spoločnosti Tesla sa obnovilo krátko po zverejnení listu a hodnota akcií do konca utorkového obchodovania stúpla o 11 % na 379,57 USD. Muskova ponuka je pritom o 9 % vyššia ako doteraz najvyššia cena akcií Tesly, čo je 385 USD/akcia, ktorú dosiahli takmer pred rokom.

Musk verí, že po prevzatí Tesly do súkromného vlastníctva sa bude môcť viac sústrediť na svoj dlhodobý cieľ - "revolúciu" v automobilovom priemysle, v ktorom dominujú vozidlá so spaľovacími motormi, bez toho, aby sa musel starať o spokojnosť investorov.

Tesla má problémy s dosahovaním zisku v čase, keď investuje do technológie elektrických vozidiel a zvyšuje produkciu svojich elektromobilov, vrátane sedanu s východiskovou cenou 35.000 USD, ktorý má osloviť širšiu klientelu.

Spoločnosť zaznamenala len dvakrát v histórii kvartálny zisk a nikdy nevykázala zisk za celý kalendárny rok. To sa Musk snaží zmeniť redukciou nákladov, vrátane nedávneho masového prepúšťania, ktoré znížilo pracovnú silu spoločnosti o 9 %. Tesla v ostatnom štvrťroku vykázala ďalšiu stratu, a to 717,5 milióna USD.