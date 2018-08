Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Jednoduchý návod, ako poskytnúť prvú pomoc topiacemu sa dieťaťu

Ako podať prvú pomoc dieťaťu a zachrániť mu tým život? Ak ste rodičia, toto by ste mali určite vedieť.

Ilustračné foto — Foto: Pexels

BRATISLAVA 8. augusta (Dobré noviny) - Dbajte na to, že topiaci sa človek nikdy nevyzerá tak ako vo filme. Na kúpalisku plnom ľudí, hudby, smiechu a zábavy len málokto postrehne, že sa niekto topí. V skutočnosti pri topení sa ľudia nerozhadzujú rukami a nepočuť výkriky o pomoc. Odborníci radia rodičom jednu úplne jednoduchú a základnú radu: nenechávajte svoje deti ani na sekundu bez dozoru.

Foto: pexels

Príbehov o tom, ako sa deti utopili, pretože ich rodičia ich nechali len pár minút bez dozoru je mnoho. Počet takýchto úmrtí stúpa práve počas letnej kúpacej sezóny. Ako ale dokážeme oživiť dieťa v prípade straty vedomia? Čo máme urobiť, ak sa dieťa nadýchne vody? Podľa odborníka stačí naozaj iba krátka chvíľa a smrť je nezvrátiteľná. „Som toho názoru, že už tri minúty sú hraničná doba. U dieťaťa môže byť táto hranica nižšia,“ povedal jeden z hlavných inštruktorov kurzov prvej pomoci spoločnosti Falck Academy Miroslav Nagy pre portál Najmama.sk.

Tri minúty sú približný čas, ako dlho dokáže byť človek pod hladinou. Podľa odborníkov po prekročení tejto doby môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu mozgu.

Ponúkame vám zopár tipov, ako reagovať pri náznakoch topenia vášho dieťaťa:

Vyjdite z vody okamžite, ako zbadáte, že vaše dieťa vdýchlo veľké množstvo vody alebo zbadáte prvé náznaky topenia sa.

Topiaceho uložte nabok, aby mohol vykašliavať prebytočnú vodu. Nikdy topiaceho neukladajte do polohy rovno alebo na bruchu.

Privolajte okamžitú pomoc. Či v podobe plavčíka, rýchlej služby alebo ľudí naokolo.

Ak je človek v bezvedomí, je potrebné uložiť ho do stabilizovanej polohy. POZOR! Do žiadnej inej.

Pri zastavení dýchania je potrebné začať s okamžitou resustitáciou.

Ako postupovať pri oživovaní dieťaťa

Nezabudnite na jednu vec a síce, že je skutočne veľký rozdiel medzi oživovaním dieťaťa a dospelého človeka. Pri oživovaní dieťaťa vyzerá postup pri resuscitácii takto: začnete piatimi úvodnými vdychmi, následne 30-krát stlačíte hrudník, 2 vdychy a opakujete to až pokým sa dieťa neprebudí. Rozdiel je v tom, koľko dychu do dieťaťa vdýchnete. Pri vdychoch do dieťaťa máte vdýchnuť len obsah úst.

Čo sa deje v tele dieťaťa pri topení? Pri topení dochádza k strate vedomia, dýchania a pomaly zlyhávajú aj životné funkcie. Existujú dva druhy topenia: mokré a suché. Mokré topenie sa môže nastať v dvoch prípadoch: aj v slanej vode aj v sladkej vode. Pri vdýchnutí slanej vody, ktorá je slanšia ako krv, dochádza k prestupu krvných tekutín a bielkovín do pľúc a následne vzniká opuch pľúc. Pri vdýchnutí sladkej vody, kedy je krv slanšia ako voda, v pľúcach sa voda vstrebáva do pľúc a opäť to vedie k opuchu pľúc.

Suché topenie vzniká pri nadmernom vdýchnutí vody do organizmu, kedy je už dieťa mimo vody. No topenie môže nastať aj po niekoľkých minútach. Príznaky suchého topenia môžu byť: nevoľnosť, mdloby, sledujte jeho dýchanie, nepodceňujte kašľanie, zvracanie.

Nenechávajte vaše deti bez dozoru ani pri malom bazéne nielen na kúpaliskách, ale i doma. Dávajte pozor, pretože aj v malej vode sa deti dokážu utopiť.