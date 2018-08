Nikoleta Bugalová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Metalová babička: 96-ročná Inge utekala pred nacistami a žila v Hollywoode. Dnes si plní svoj sen a spieva v metalovej kapele

Poznáte človeka, ktorý má viac ako 90 rokov, ale žije akoby ma iba 20? Ak nie, po prečítaní tohto článku ho spoznáte. Ide o dámu, ktorá prežila cez vojnu až po metalovú kapelu snáď všetko.

— Foto: Facebook/Inge and the TritoneKings

BERLÍN 8. augusta (Dobré noviny) - Asi nejeden z nás by si želal aspoň na chvíľu vyskúšať, aké to je byť nesmrteľný. Mnohí z nás by chcelo za svoj život stihnúť nespočetné množstvo vecí. No prečo si neplniť sny aj v pokročilom veku? Inge Ginsberg je živým príkladom. Táto babička má 96 rokov a vo svojom živote si prešla rôznymi obdobiami. Inge vo svojom živote utekala pred nacistami, prežila obdobie vojny, bola špiónkou a založila si metalovú kapelu.

Obdobie vojny bolo kruté, bolestivé a nekompromisné, Inge mala v tomto období len dvadsať rokov, keď sa už musela skrývať. Po štyroch rokov ukrývania sa dostala ona aj jej rodina ponuku presťahovať sa do Švajčiarska. Po dvoch rokoch začala pracovať ako chyžná pre talianskych fašistov, od ktorých zbierala podstatné informácie. Inge mala za svoj život viac manželov. Prežila niekoľko druhov svadby, keďže jej manželia pochádzali z rôznych kútov sveta. S prvým manželom, hudobníkom Ottom Kollmanom, sa presťahovali do Hollywoodu, kde spolu skladali piesne, ona písala texty a on skladal hudbu. No ich „šťastné manželstvo“ netrvalo naveky, pretože o pár rokov neskôr sa Inge vydala za Izraelčana. Druhé manželstvo trvalo až 12 rokov, no až v treťom manželstve našla Inge lásku a šťastie.

Smrť muža ju priviedla k metalu

Po smrti jej tretieho manžela, do ktorého bola Inge naozaj zamilovaná, zostala veľmi osamelá. Rozhodla sa teda vytiahnuť zo zásuvky texty piesní, ktoré napísala a začať si ich spievať. Neprestávala s tvorením nových pesničiek. Jedného dňa si tieto texty prečítal hudobník Pedro De Siva, ktorý povedal, že jej piesne majú metalový nádych. Skamarátili sa a spoločne vytvorili metalovú skupinu pod názvom Inge and the TritoneKings.

Čo myslíte, akú úlohu má asi Inge v kapele? Samozrejme, že je ich hlavná speváčka. Je to neuveriteľné, no Inge je 96-ročná metalová babička, ktorá si život nesmierne užíva. Dennodenne cvičí jogu a dodržiava zdravý režim. Sama povedala, že sa plánuje dožiť až 120 rokov. Je totiž dôkazom toho, že nie vek, ale chuť do života a odhodlanie sú to, čo určuje, čo budete robiť.