TASR

Dnes o 09:06 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jirka sa 38-tisícového davu nezľakol: Pre mňa najväčší zápas

Práve po akcii 20-ročného stredopoliara inkasovala obrana srbského majstra. Po góle Nabouhaneho z pokutového kopu rozohrali Trnavčania loptu k Bakošovi, ktorý ju do behu poslal Jirkovi.

Na snímke gólová radosť hráčov FC Spartak Trnava v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vo futbale medzi Crvena zvezda Belehrad - FC Spartak Trnava 7. augusta 2018 v Belehrade. — Foto: TASR - Martin Baumann

Belehrad 8. augusta (TASR) - Pre mnohých futbalistov Spartaka Trnava bol utorkový zápas na štadióne v Belehrade proti Crvenej Zvezde významný. Málokto z nich hral pred takou kulisou, aká bola v úvodnej konfrontácii 3. predkola Ligy majstrov 2018/2019. Vášnivých 38-tisíc Balkáncov hnalo svojich hráčov dopredu, ale hostia z Trnavy sa nezľakli. Aj Erik Jirka si atmosféru vychutnával, napokon po jeho akcii strelil Spartak dôležitý gól na 1:1.

Jirka bol po zápase spolu so spoluhráčmi spokojný, remíza 1:1 dáva Trnave do odvety veľkú nádej. "Myslím si, fanúšikovia v Belehrade urobili skvelú atmosféru, pre mňa to bol v tomto smere zatiaľ najväčší zápas. Hrali sme kompaktne, škoda penalty, prakticky sme si strelili vlastný gól. Ale to sa stáva, musíme sa z toho poučiť. Ale myslím si, že sme odohrali kvalitný zápas," povedal Jirka a dodal: "Ja som pred takýmto veľkým publikom hral po prvý raz. Človek sa teší, ale aj bojí. Dôležité je nastaviť si hlavu a my sme si ju každý jeden nastavili dobre."

Crvena Zvezda uchopila úvod zápasu pevne do rúk, mala loptu neustále na kopačkách a strelila aj úvodný gól. Spartak však okamžite vyrovnal a to zmenilo celý zápas. Trnavčania akoby pochopili, že sa nemajú čoho báť. "Proti takémuto mužstvu nemáme čo stratiť. Tréner nám povedal, aby sme hrali vysoký pressing, že to na nich platí, že nie sú až takí futbalisti. Ale majú kvalitu, bolo to vidieť, keď nás prečíslili a vykombinovali. Ale náš pressing ich určite prekvapil. Čakali, že sa zavrieme do defenzívy a oni budú musieť hrať do plných," uviedol Jirka.

Práve po akcii 20-ročného stredopoliara inkasovala obrana srbského majstra. Po góle Bena Nabouhaneho z pokutového kopu rozohrali Trnavčania loptu, následne sa dostala k Bakošovi, ktorý ju do behu poslal Jirkovi. Ten s ňou prenikol do šestnástky, kde videl dobre postaveného Grendela. "Erik mi hovoril, že mám dávať viac spätných prihrávok do šestnástky, že on tam vždy je. Tak som to urobil a neklamal. Bol tam. Som rád, zakončil to dobre," smial sa Jirka, ktorý si Grendelov dres obliekol po zápase, aby v ňom rozdal niekoľko rozhovorov. Trnavské dresy boli naozaj netypické, mali krikľavo zelenú farbu, pretože červeno-bielu kombináciu si na seba obliekli hráči CZ Belehrad. Spartak tak nemohol nastúpiť vo svojich červeno-čiernych farbách. "Kustód nevedel, v akých dresoch budeme hrať, pretože sme mali mať najskôr čierne. Tie však nestihli prísť. Ale je jedno, v akej hráme farbe. Hráme za Spartak a to je dôležité."

V odvete ponúkne Spartak Srbom rovnakú atmosféru, aká ich privítala v Belehrade. V Trnave bude vypredané, fanúšikovia budú hnať hráčov za postupom. Šance sú však stále vyrovnané. "My nemáme čo stratiť. Nikto si neželá, aby sme to nezvládli. Musíme sa dobre pripraviť, ale ešte nás čaká zápas vo Fortuna lige," uzavrel Jirka.

/vyslaný redaktor TASR wr/