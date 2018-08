TASR

Dnes o 08:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Služba zdieľaných bicyklov je dostupná už aj na severnom Spiši

Služba je spoločným projektom samosprávy a spomínaného OZ. Dohromady desať bicyklov mestského typu disponuje GPS lokátorom so solárnym dobíjaním a kladkou, odomykajúcou sa pomocou mobilného telefónu.

Ilustračná snímka. — Foto: Mesto Trnava

Stará Ľubovňa 8. augusta (TASR) - Začiatok augusta priniesol do života obyvateľov Starej Ľubovne novinku v podobe služby zdieľaných bicyklov. Vďaka nej sa toto mesto na severnom Spiši zaradí k mnohým v zahraničí, ktoré sa takto snažia odľahčiť výrazné dopravné zaťaženie, no zároveň ekologicky a ekonomicky šetrným spôsobom podporujú rozvoj športu. Konštatoval to predseda občianskeho združenia (OZ) Active Spiš Jozef Romaňák, ktorý je autorom myšlienky projektu.

Služba je spoločným projektom samosprávy a spomínaného OZ. Dohromady desať bicyklov mestského typu disponuje GPS lokátorom so solárnym dobíjaním a kladkou, odomykajúcou sa pomocou mobilného telefónu. „Hlavnou myšlienkou je jednoduché, efektívne a hlavne takmer bezplatné využívanie bicyklov na prepravu jednotlivcov v meste. Systém ich užívania sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov. Prvým je registrácia na stránke na www.activespis.eu a úhrada registračného poplatku vo výške šesť eur. Následne je potrebné nainštalovať si do mobilného telefónu alebo tabletu aplikáciu na odomykanie kladiek na všetkých desiatich bicykloch. Vďaka nej ich môže využívať zadarmo, bez pripojenia na internet, či poplatkov za SMS, vždy však iba na 60 minút nepretržite. Následne je potrebné vrátiť bicykel do iného stojana umiestneného v rámci mesta," objasnil Romaňák s tým, že časový limit zvolili, aby mali všetci užívatelia služby rovnaké podmienky. Zároveň sa takto predíde možnému zneužívaniu systému.

Celý projekt financovali z dvoch zdrojov. Prvým je sponzorský dar spoločnosti, ktorá zakúpila bicykle, druhým prostriedky grantovej schémy radnice, vďaka ktorej sa zakúpilo vybavenie na bicykle. Tie sú umiestnené na troch miestach, pri Športbare v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, pri vchode do Mestského úradu na Obchodnej ulici a pri kníhkupectve v obchodnom dome Družba. „Systém je zabezpečený proti vandalizmu či krádeži, napr. stojany sa v rámci mesta nachádzajú vždy pod kamerovým systémom. Pomocou GPS lokátorov vieme určiť, kde sa jednotlivec s bicyklom nachádza a na základe pridelených prístupov ku kladkám aj to, kto si bicykel požičal," dodáva Romaňák.

Služba nazývaná aj „bikesharing" je podľa neho vo svete veľmi populárna, no na Slovensku sa využíva iba v niektorých mestách. „Možnosť využiť zdieľané bicykle so sebou prináša množstvo výhod. Rýchly, ekonomický a ekologický spôsob dopravy prispieva k zníženiu dopravného zaťaženia a produkcii exhalátov a hluku, odbúrava aj problémy s budovaním čoraz väčšieho počtu parkovacích miest. Môžeme ho preto zaradiť k jednému z opatrení agendy tzv. inteligentných miest - Smart City, ktorej cieľom je budovať pre svojich občanov čisté životné prostredie. Veríme, že záujem o využitie služby bude vysoký a plánujeme ju v budúcnosti určite rozširovať," uzatvára primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.