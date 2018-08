TASR

Začína hudobný Sziget Festival 2018

Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava 8. augusta (TASR) – V maďarskej metropole Budapešť začína v stredu Sziget Festival 2018. Prvým účinkujúcim na hlavnom pódiu bude popoludní anglická elektronická formácia Clean Bandit.

Budapeštiansky Sziget, ktorý patrí medzi najlepšie európske festivaly, sa bude konať od 8. do 14. augusta. Ponúka známe mená svetovej hudobnej scény, v priebehu siedmich dní vystúpia Kendrick Lamar, Lykke Li, Stormzy (8.8.), Gorillaz, Bonobo Live, Cigarettes After Sex (9.8.), Lana Del Rey, Parov Stelar, The Kooks, Asaf Avidan (10.8.), Mumford and Sons, Bastille, Fink (11.8.), Dua Lipa, Liam Gallagher, Kaleo, Wolf Alice (12.8.), Kygo, Shawn Mendes, MO, Milky Chance (13.8.), v záverečný deň 14. augusta sú headlinermi Arctic Monkeys, The War On Drugs, Zara Larsson a Gogol Bordello.

Na Szigete majú zastúpenie aj slovenskí interpreti, v stredu 8. augusta Strapo na Europe Stage, rovnako v stredu 8. augusta Pokyman & Lukie FWD, DJ Simple Sample - One Love - Afro-Latin-Reggae Village a v sobotu 11. augusta Peter Aristone na Europe Stage.

Sziget Festival sa koná v tomto roku už po 26. raz a patrí medzi najväčšie a najlepšie európske festivaly. Každoročne ho navštívi takmer 450.000 fanúšikov z celého sveta. Medzi početných návštevníkov patria aj Slováci. Festival sa koná na zelenom ostrove v centre, ktorý sa počas festivalu zmení na Ostrov slobody. Ponúka sedemdňovú multikultúrnu zábavu, hudbu, kvalitný cirkus, divadlo, vizuálne umenie na každom kroku, šport, pouličnú šou, DJ-ov, ale aj mnoho workshopov, plavbu po Dunaji, ale aj pláž a kúpanie v Dunaji. Bude mať približne 50 programových miest a pódií, okolo 200 programov denne a je považovaný za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete.

