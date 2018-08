TASR

Dnes o 08:04 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Trnava uhrala v Belehrade v predkole LM cennú remízu 1:1

Domáci sa ujali vedenia v 24. minúte po góle Bena Nabouhaneho z pokutového kopu, o minútu neskôr vyrovnal Erik Grendel.

Na snímke gólová radosť hráčov FC Spartak Trnava v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vo futbale medzi Crvena zvezda Belehrad - FC Spartak Trnava 7. augusta 2018 v Belehrade. — Foto: TASR - Martin Baumann

Belehrad 7. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava si z prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov vezú do odvety sľubný výsledok. V utorok na Štadióne Rajka Mitiča remizovali s domácou Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1.

Domáci sa ujali vedenia v 24. minúte po góle Bena Nabouhaneho z pokutového kopu, o minútu neskôr vyrovnal Erik Grendel. Odveta je na programe v utorok 14. augusta o 20.30 h v Trnave.

Na snímke fanúšikovia FC Spartak Trnava v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vo futbale medzi Crvena zvezda Belehrad - FC Spartak Trnava 7. augusta 2018 v Belehrade. (Foto: TASR - Martin Baumann)

1. zápas 3. predkola LM 2018/2019:

Crvena Zvezda Belehrad - FC Spartak Trnava 1:1 (1:1)

Góly: 24. Ben Nabouhane (z 11 m) – 25. Grendel. Rozhodovali: Del Cerro - Yuste, Canton (všetci Šp.), ŽK: Radonjič - Godál, Sloboda

CZ Belehrad: Borjan - Stojkovič, Savič, Dehenek, Rodič - Jovičič, Ebecilio (80. Šimič), Krstičič - Ben Nabouhane, Stoiljkovič (53. Milič, 73. Srnič), Radonjič

Spartak Trnava: Chudý - Kadlec, Tóth, Godál, Čonka - Jirka, Sloboda (89. Miesenböck), Grendel, Greššák, Rada (90.+5 Hladík) - Bakoš (75. Egho)

Domáca Crvena Zvezda hnaná búrlivou kulisou početného kotla zahrozila už v úvode, no peknú kombináciu na jeden dotyk obrana Spartaka prerušila. Trnavčania sa k lopte často nedostávali, technicky vyspelí hráči CZ ju mali na kopačkách častejšie. V 8. minúte mali domáci smolu, keď odrazená lopta len tesne minula v šestnástke osamoteného Krstičiča. Spartak potom predsa len dokázal vyrovnať hru, dostal sa aj pred brankára Borjana, ale v 23. minúte fauloval v šestnástke Godál a Ben Nabouhane pokutový kop bezpečne premenil. Hneď po rozohratí lopty však potiahol akciu po pravom krídle Jirka, jeho spätnú prihrávku poslal do bránky Grendel - 1:1. Po góle prevzali iniciatívu opäť domáci, ale do konca polčasu si nevypracovali vážnejšiu šancu.

Na snímke gólová radosť futbalistov Crvenej zvezdy Belehrad v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vo futbale medzi Crvena zvezda Belehrad - FC Spartak Trnava 7. augusta 2018 v Belehrade. (Foto: TASR - Martin Baumann)

Tá neprichádzala ani s pribúdajúcimi minútami druhého dejstva, v ktorom mali domáci futbalisti aj naďalej hernú prevahu. Chudého vystrašil iba ďalekonosný pokus Jovičiča. Trnavský brankár však onedlho musel riešiť oveľa vážnejšiu situáciu po prieniku Radonjiča, keď včas vybehol a zmaril mu zakončenie. Postupne sa hra preniesla do stredu poľa, domácim sa nedarilo prekvapiť trnavskú obranu. Spartak ustál aj záver zápasu a do odvety si vezie sľubný výsledok.

Na snímke vľavo hráč FC Spartak Trnava Erik Jirka a Milan Rodič (Belehrad) v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vo futbale medzi Crvena zvezda Belehrad - FC Spartak Trnava 7. augusta 2018 v Belehrade. (Foto: TASR - Martin Baumann)

hlasy po zápase:

Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Podali sme dobrý kolektívny výkon. Boli sme odvážni, hrali sme dobre aj v defenzíve. Čakali sme na brejk, jeden nám vyšiel. Chalanov chcem pochváliť. Sme radi, že o týždeň bude v Trnave opäť futbalový sviatok. Ale bude to ťažké."

Erik Grendel, autor gólu: "Na konci sme už toho mali dosť, ale to je znak toho, že sme do zápasu dali všetko. Za to sme dostali odmenu v podobe cenného výsledku. Gól ma teší, ale je to zásluha celého kolektívu. Dostal som dobrú loptu, urobil som si len svoju robotu."

Martin Chudý, brankár Trnavy: "Sme spokojní. Chceli sme uhrať dobrý výsledok do odvety, to sa nám podarilo. V druhom polčase sme boli tlakom, ale nedovolili sme súperovi dostávať sa do šancí."

Marek Bakoš, útočník Trnavy: "Bola výborná atmosféra, hrali sme to, čo sme si povedali. Urobili sme chybičku, po ktorej sme dostali gól, ale podarilo sa nám hneď vyrovnať. Klobúk dolu pred každým hráčom. Ale ešte nemáme čo oslavovať, za nami je len jeden polčas."

Erik Jirka, stredopoliar Trnavy: "Fanúšikovia urobili skvelú atmosféru, pre mňa to bol v tomto smere zatiaľ najväčší zápas. Odohrali sme kvalitné stretnutie. Nemali sme čo stratiť, hrali sme to, čo nám tréner povedal."