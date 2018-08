Dominika Dobrocká

Muž vošiel do sirotinca plného bábätiek a nepočul nič len ticho. Dôvod, prečo tam deti nikdy neplačú, vám zlomí srdce

Dieťa je najväčší dar od života. V kútiku duše to vie azda každý dospelák. K nevinným a bezbranným tvorom sa však aj napriek tomu mnohokrát staviame chrbtom. Po prečítaní týchto slov si uvedomíte silu detskej lásky.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels.com

KAMPALA 12. augusta - Mamička Dayana nikdy nevnímala svoju dcérku tak, ako po vypočutí si príbehu, ktorý trhá srdce. Samozrejme, svoje dievčatko vždy veľmi ľúbila. Uvedomila si však, že tak ako všetky deti aj to jej, je najväčší dar, aký život ponúka. So svojím manželom Mattom sa zúčastnili na jednej konferencii, ktorá im zmenila život. Silný príbeh plný emócií ju utvrdili, čo je v živote najdôležitejšie.

Foto: Flickr

Jediný zvuk, ktorý počul, bolo ticho

Išlo o skutočný príbeh misionára, ktorý Dayana rozpísala na sociálnej sieti. Muž sa dostal počas svojej misie do sirotinca v Ugande. Bol tam na návšteve už veľakrát, no tá, o ktorej sa rozhodol rozprávať, bola úplne iná. „Vošiel do jaslí so sto postieľkami preplnených deťmi bez rodičov. Zostal však v nemom úžase, pretože si uvedomil, že jediný zvuk, ktorý počul, bolo ticho,“ zreprodukovala slová misionára Dayana. V miestnosti s toľkými deťmi jednoducho nebolo počuť žiadne bľabotanie ani plač. „Obrátil sa preto s jasnou otázkou na hostiteľa a spýtal sa ho, prečo deti v škôlke mlčia. Na jeho odpoveď nikdy nezabudnem. Nikdy,“ napísala.

Foto: Flickr

Pre mamičku Dayanu sa okamih, kedy misionár vyslovil odpoveď, stal rozhodujúcim. Svojej milovanej dcérke dala v tom momente sľub. A viete, prečo tie detičky nikdy neplaču? Pri prečítaní odpovede vám stisne srdce a vtisnú sa vám slzy do očí. „Hostiteľ misionárovi odpovedal – približne po týždni, odkedy sú tu a plačú po nespočetné hodiny, sa nakoniec zastavia, pretože si uvedomia, že pre nich nikto nepríde. Prestanú plakať, keď zistia, že tu pre ne nikto nie je,“ napísala Dayana odpoveď, ktorá jej zlomila srdce.

Vždy, keď zaplačeš, budem tu pre teba

Pre mamičku Dayanu sa v tej chvíli zastavil svet. Nedokázala sa spamätať zo slov, ktoré si práve vypočula. Jej srdce sa rozbilo na márne kúsky. Keď sa spolu s manželom v tú noc vrátili domov, podišla k postieľke svojho bábätka a ľahla si vedľa malého telíčka. Šepkala jej do úška sľub, pre ktorý sa po bolestivom okamihu rozhodla. Sľúbila svojej malej princeznej, že vždy keď zaplače a bude niečo potrebovať, mamička príde. Priala si, aby jej malá Luella zaplakala vždy, keď bude čokoľvek potrebovať.

Foto: Flickr

Silný príbeh, ktorý Dayana rozpísala na sociálnej sieti si v krátkej dobe získal desaťtisíce zdieľaní a prejavených sympatií. Svoj odkaz zakončila silným vyznaním pre svoju Luellu. „Jej prvé zranenia či lásky, vždy budem pri nej. Budeme tam, aby sme ju držali, cítili, aby sa mohla správne rozhodnúť. Budeme tam. Ukážeme jej v ťažkých chvíľach, že je v poriadku plakať. Ukážeme, že budeme vždy jej bezpečným miestom a vždy k nej prídeme,“ napísala dojímavé slová na záver Dayana.