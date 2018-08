TASR

Dnes o 08:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pripravovaný vodný zákon v ČR má umožniť zasiahnuť pri suchu

Sucho trápi Česko už dlhší čas a tohtoročné leto daný problém ešte viac zviditeľnilo. Autori preto zamýšľajú zaviesť do novely aj zákaz používania vody v prípade krízy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 8. augusta (TASR) - Pojmy sucho a nedostatok vody sa už o dva roky môžu dostať do znenia českých zákonov. Zahŕňať ich má novela vodného zákona, ktorú pripravuje ministerstvo životného prostredia spoločne s ministerstvom poľnohospodárstva, informoval v utorok spravodajský portál Novinky.cz.

Sucho trápi Česko už dlhší čas a tohtoročné leto daný problém ešte viac zviditeľnilo. Autori preto zamýšľajú zaviesť do novely aj zákaz používania vody v prípade krízy. Znamenalo by to obmedzenie zalievania alebo napúšťania bazénov počas sucha. "Zákon určí, čo robiť na obecnej, krajskej a národnej úrovni vo chvíli, keď bude hroziť nedostatok pitnej vody," uviedla Dominika Pospíšilová z tlačového odboru envirorezortu.

Konkrétne by sa postupovalo tak, že Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydá výstrahu, že hrozí nedostatok vody, podobne ako dnes upozorňuje napríklad na nebezpečenstvo zvýšenej hladiny riek pri povodniach.

"Následne sa zíde krajská komisia zložená z vodohospodárov, zástupcov povodí a kraja a bude vyhodnocovať, či je potrebné prijať konkrétne opatrenia, napríklad obmedziť odbery vody či naopak sprevádzkovať záložné zdroje vody," vysvetlila Pospíšilová. "Logicky je najskôr potrebné obmedzovať použitie vody na polievanie alebo napúšťanie bazénov, teda užívanie pitnej vody ako vody úžitkovej," dodala.

V súčasnosti sa pripravuje paragrafové znenie zákona, o ktorom sa na budúci rok bude viesť debata v Snemovni. Novela by mohla začať platiť od roku 2020, napísal portál Novinky.cz.